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تحديث شامل لتأشيرات وظائف الحج والعمرة المؤقتة

10/3/2024 11:47:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بهدف تنظيم العمل المؤقت والعمل المؤقت للوافدين إلى المملكة خلال موسمي الحج والعمرة، أقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
ماهية التأشيرات
وتخصص تأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت للموظفين الذين يعملون في موسم الحج، ويمكنهم الحصول عليها من خلال موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهذا النوع من التأشيرات مقيد لبعض الأنشطة والمهن والجنسيات، ومدة سريانها هي 3 أشهر، ولا يمكن إتاحة هذه التأشيرات خارج موسم الحج.
مرونة عالية
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ستعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، حيث ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية. تمديد فترة السماح وراعت التحديثات على اللائحة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
كما تضمنت مواد اللائحة بعد التحديث توضيحًا مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية. الحقوق التعاقدية وراعت التحديثات كذلك حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، إذ ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.
وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات؛ بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات، كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت. 90 يومًا مدة الإقامة وأوضحت الوزارة أن تحديث اللائحة التنظيمية تنص على أن مدة الإقامة لحاملي التأشيرة المؤقتة 90 يومًا قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بالإضافة إلى إدراج موسم العمرة ضمن التأشيرات المؤقتة.
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.
أجير في الحج
وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قدمت للراغبين بالعمل في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين خدمة ((أجير))، وهي واجهة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة، حيث تمكن الخدمة الأفراد من رفع سيرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج، والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.
وتتيح الوزارة للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصريح ((أجير الحج)) للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم؛ حيث يتيح ((باب أجير)) التابع للمنصة للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم عبر المنصة، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.
42.8 ألف تأشيرة عمل
ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، بلغ عدد التأشيرات الصادرة 42.853 ألف تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في ‫موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتنفيذ عددٍ من الجولات الميدانية للرقابة على المنشآت ومتابعة أحكام نظام العمل ولوائحه وذلك بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت
- تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي للمسمى الجديد
- تمديد فترة السماح لتكون من 15 شعبان حتى نهاية شهر محرم
- توضيح آليات العمل بين الجهات ذات العلاقة المدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات
- نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين
- اشتراط تأمين طبي لمنح التأشيرة
- عقوبات لسوء استخدام التأشيرات

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