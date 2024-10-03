تحديث شامل لتأشيرات وظائف الحج والعمرة المؤقتة

(MENAFN
- Al Watan)
بهدف تنظيم العمل المؤقت والعمل المؤقت للوافدين إلى المملكة خلال موسمي الحج والعمرة، أقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. ماهية التأشيرات
وتخصص تأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت للموظفين الذين يعملون في موسم الحج، ويمكنهم الحصول عليها من خلال موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهذا النوع من التأشيرات مقيد لبعض الأنشطة والمهن والجنسيات، ومدة سريانها هي 3 أشهر، ولا يمكن إتاحة هذه التأشيرات خارج موسم الحج.
مرونة عالية
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ستعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، حيث ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية. تمديد فترة السماح وراعت التحديثات على اللائحة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
كما تضمنت مواد اللائحة بعد التحديث توضيحًا مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية. الحقوق التعاقدية وراعت التحديثات كذلك حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، إذ ألزمت اللائحة بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.
وأفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات؛ بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات، كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت. 90 يومًا مدة الإقامة وأوضحت الوزارة أن تحديث اللائحة التنظيمية تنص على أن مدة الإقامة لحاملي التأشيرة المؤقتة 90 يومًا قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بالإضافة إلى إدراج موسم العمرة ضمن التأشيرات المؤقتة.
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها. أجير في الحج
وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قدمت للراغبين بالعمل في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين خدمة ((أجير))، وهي واجهة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة، حيث تمكن الخدمة الأفراد من رفع سيرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج، والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.
وتتيح الوزارة للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصريح ((أجير الحج)) للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم؛ حيث يتيح ((باب أجير)) التابع للمنصة للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم عبر المنصة، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له. 42.8 ألف تأشيرة عمل
ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، بلغ عدد التأشيرات الصادرة 42.853 ألف تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتنفيذ عددٍ من الجولات الميدانية للرقابة على المنشآت ومتابعة أحكام نظام العمل ولوائحه وذلك بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت
- تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي للمسمى الجديد
- تمديد فترة السماح لتكون من 15 شعبان حتى نهاية شهر محرم
- توضيح آليات العمل بين الجهات ذات العلاقة المدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات
- نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين
- اشتراط تأمين طبي لمنح التأشيرة
- عقوبات لسوء استخدام التأشيرات
MENAFN03102024000089011017ID1108745761