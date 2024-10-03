Friday, 04 October 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يدين بأشد العبارات عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

10/3/2024 11:45:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتواصلة والاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، يعكس تصميماً إسرائيلياً على توسيع الصراع إقليمياً وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

كما أكد أن هذا التصعيد يعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعياً المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان بشكل فوري، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

MENAFN03102024000072011014ID1108745748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث