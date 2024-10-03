الأردن يدين بأشد العبارات عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد
العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم، ما أسفر عن
ارتقاء وإصابة العشرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.
سفيان القضاة "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية
الكاملة عن هذا العدوان، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتواصلة والاستهدافات
الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع
عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، يعكس تصميماً إسرائيلياً على توسيع الصراع
إقليمياً وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
كما أكد أن هذا التصعيد يعكس تعنت الحكومة
الإسرائيلية في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعياً المجتمع
الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان بشكل فوري،
وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها
المستمرة للقانون الدولي.
MENAFN03102024000072011014ID1108745748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.