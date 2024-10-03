الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الدرون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء الخميس،
على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات
المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية،
وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة
تهريب بواسطة طائرة مسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك
وإسقاط حمولة المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، مبيناً أنه جرى تحويل
المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية
في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب
وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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