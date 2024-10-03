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الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الدرون

10/3/2024 11:45:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء الخميس، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

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