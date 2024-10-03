الأمن ينفي صحة تسجيل متداول لسيدة تدعي تعرض أطفال للخطف في الزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام صحّة التسجيل المتداول لسيدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف في الزرقاء، وأكّد أنّه لم تسجّل أيّة قضية لدى مديرية الشرطة أو المراكز بهذا الخصوص.
وأكّد أنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق لتحديد صاحبة التسجيل والقبض عليها لإحالتها للقضاء. مهيباً بالجميع عدم تصديق ونشر وإعادة نشر كل ما يردهم بوصفه حقائق دون التأكّد من المصادر الرسمية .
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