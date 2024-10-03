الأمن ينفي صحة تسجيل متداول لسيدة تدعي تعرض أطفال للخطف في الزرقاء

وأكّد أنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق لتحديد صاحبة التسجيل والقبض عليها لإحالتها للقضاء. مهيباً بالجميع عدم تصديق ونشر وإعادة نشر كل ما يردهم بوصفه حقائق دون التأكّد من المصادر الرسمية .

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