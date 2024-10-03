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الأمن ينفي صحة تسجيل متداول لسيدة تدعي تعرض أطفال للخطف في الزرقاء

10/3/2024 11:43:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام صحّة التسجيل المتداول لسيدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف في الزرقاء، وأكّد أنّه لم تسجّل أيّة قضية لدى مديرية الشرطة أو المراكز بهذا الخصوص.


وأكّد أنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق لتحديد صاحبة التسجيل والقبض عليها لإحالتها للقضاء. مهيباً بالجميع عدم تصديق ونشر وإعادة نشر كل ما يردهم بوصفه حقائق دون التأكّد من المصادر الرسمية .

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