ديسمبر أكثر الأشهر في توقفات القلب والتنفس

(MENAFN
- Al Watan)
انفرد ديسمبر 2023 بأنه أكثر أشهر العام الماضي في حالات توقف القلب والتنفس، حيث بلغ إجمالي حالات توقف القلب والتنفس خلاله 1041 حالة، بواقع 10% من مجمل حالات السنة.
وحل أكتوبر ثانيًا بإجمالي 953 حالة بنسبة 9%، وجاء نوفمبر ثالثًا بإجمالي 950 حالة بـ9%، ويناير رابعًا بإجمالي 947 حالة بنسبة 8.72%، وحل يونيو خامسًا بإجمالي 944 حالة وبنسبة 8.62%.
وخلال العام الماضي سجلت حالات توقف القلب والتنفس ارتفاعًا بمعدل 35% وذلك بواقع 10.860 ألف حالات، مقارنة بعام 2022 الذي شهد 8058 حالات.
وبلغت نسبة استعادة النبض المحققة 11%، وتصدرت مدينة الملك فهد الطبية بمنطقة الرياض استقبال المرضى والمصابين المنقولين لمراكز القسطرة القلبية بـ34 %. إنعاش قلبي
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي ارتفاع نسبة استعادة النبض وتحسين جودة الإنعاش القلبي، حيث أتمت الهيئة التنسيق لشراء 170 جهازًا من أجهزة الضغطات الميكانيكية، وتوزيعها على مناطق المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الأجهزة في إنعاش حالات توقف القلب والتنفس، تحسّن نسبة رجوع النبض، وتدعم المخرج الطبي للجهاز العصبي بعد رجوع النبض، من خلال المحافظة على عدم توقف الضغطات الصدرية وانتظامها، والعمق المطلوب أثناء نقل المريض إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف. الجلطات القلبية تفوق الدماغية
في المقابل، سجلت حالات الجلطة القلبية نظيرتها حالات السكتة الدماغية خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حالات الجلطة القلبية 1201 حالة بنسبة 63% من مجموع الجلطات، وتم نقلها إلى 42 مركزًا لقسطرة القلب، والاستجابة لـ758 بلاغًا لمصابي الجلطات القلبية.
وبلغ متوسط أعمار المصابين 47 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 18 دقيقة، ومتوسط الزمن إلى إدخال القسطرة 50 دقيقة.
بدورها، بلغت حالات السكتة الدماغية 984 حالة، ومتوسط الأعمار 56 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 16 دقيقة، وتم نقل 766 مصابًا بالسكتات الدماغية بـ33%. استقبال الحالات
تصدرت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عدد حالات استقبال المرضى والمصابين المنقولين إلى مراكز القسطرة القلبية، حيث بلغ إجمالي الحالات المستقبلة 404 حالة بـ34%.
وجاء مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة ثانيا بإجمالي 104 حالات بـ9%، ومدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة ثالثًا بإجمالي 101 حالة بـ8%، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض رابعًا بإجمالي 95 حالة بواقع 7.91%، ومركز سعود البابطين بالشرقية خامسًا بإجمالي 70 حالة بـ6%. دراسة عالمية
يفسر ارتفاع الحالات في أشهر ديسمبر وأكتوبر ونوفمبر ويناير ما ذكرته دراسة عالمية حول أن نسبة حدوث الجلطات ترتفع في الشتاء، وذلك لعدة أسباب منها عدم شرب الماء بكميات كافية فى الشتاء، حيث أن شرب المياه يقل جدًا فى فصل الشتاء، لعدم الإحساس بالعطش، وهذا يؤدي لحدوث تركيز نسبة لزوجة الدم، وتجمع بعض المواد الضارة مثل الكورتيزول والأدرنالين والأملاح العضوية داخل مسار الدم، ما يؤدي إلى ترسب الصفائح الدموية مع كرات الدم البيضاء مع بعض عناصر من كرات الدم الحمراء على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تسارع حدوث تصلب الشرايين، وجلطات دموية.
10.860 حالة توقف للقلب والتنفس في 2023
1201 حالة جلطة قلبية في ديسمبر 2023
984 حالة سكتة دماغية في ديسمبر 2023 أكثر الأشهر حالات توقف للقلب والتتفس في 2023
ديسمبر: 10%
أكتوبر: 9 %
نوفمبر: 8.74 %
يناير: 8.72 %
يونيو: 8 % أكثر المراكز المستقبلة للحالات
مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: 34%
مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة: 9%
مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة: 8%
مدينة الملك سعود الطبية بالرياض: 7.91%
مركز سعود البابطين بالشرقية: 6%
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