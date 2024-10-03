Friday, 04 October 2024 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديسمبر أكثر الأشهر في توقفات القلب والتنفس

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) انفرد ديسمبر 2023 بأنه أكثر أشهر العام الماضي في حالات توقف القلب والتنفس، حيث بلغ إجمالي حالات توقف القلب والتنفس خلاله 1041 حالة، بواقع 10% من مجمل حالات السنة.
وحل أكتوبر ثانيًا بإجمالي 953 حالة بنسبة 9%، وجاء نوفمبر ثالثًا بإجمالي 950 حالة بـ9%، ويناير رابعًا بإجمالي 947 حالة بنسبة 8.72%، وحل يونيو خامسًا بإجمالي 944 حالة وبنسبة 8.62%.
وخلال العام الماضي سجلت حالات توقف القلب والتنفس ارتفاعًا بمعدل 35% وذلك بواقع 10.860 ألف حالات، مقارنة بعام 2022 الذي شهد 8058 حالات.
وبلغت نسبة استعادة النبض المحققة 11%، وتصدرت مدينة الملك فهد الطبية بمنطقة الرياض استقبال المرضى والمصابين المنقولين لمراكز القسطرة القلبية بـ34 %.
إنعاش قلبي
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي ارتفاع نسبة استعادة النبض وتحسين جودة الإنعاش القلبي، حيث أتمت الهيئة التنسيق لشراء 170 جهازًا من أجهزة الضغطات الميكانيكية، وتوزيعها على مناطق المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الأجهزة في إنعاش حالات توقف القلب والتنفس، تحسّن نسبة رجوع النبض، وتدعم المخرج الطبي للجهاز العصبي بعد رجوع النبض، من خلال المحافظة على عدم توقف الضغطات الصدرية وانتظامها، والعمق المطلوب أثناء نقل المريض إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف.
الجلطات القلبية تفوق الدماغية
في المقابل، سجلت حالات الجلطة القلبية نظيرتها حالات السكتة الدماغية خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حالات الجلطة القلبية 1201 حالة بنسبة 63% من مجموع الجلطات، وتم نقلها إلى 42 مركزًا لقسطرة القلب، والاستجابة لـ758 بلاغًا لمصابي الجلطات القلبية.
وبلغ متوسط أعمار المصابين 47 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 18 دقيقة، ومتوسط الزمن إلى إدخال القسطرة 50 دقيقة.
بدورها، بلغت حالات السكتة الدماغية 984 حالة، ومتوسط الأعمار 56 سنة، ومتوسط زمن الاستجابة 16 دقيقة، وتم نقل 766 مصابًا بالسكتات الدماغية بـ33%.
استقبال الحالات
تصدرت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عدد حالات استقبال المرضى والمصابين المنقولين إلى مراكز القسطرة القلبية، حيث بلغ إجمالي الحالات المستقبلة 404 حالة بـ34%.
وجاء مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة ثانيا بإجمالي 104 حالات بـ9%، ومدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة ثالثًا بإجمالي 101 حالة بـ8%، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض رابعًا بإجمالي 95 حالة بواقع 7.91%، ومركز سعود البابطين بالشرقية خامسًا بإجمالي 70 حالة بـ6%.
دراسة عالمية
يفسر ارتفاع الحالات في أشهر ديسمبر وأكتوبر ونوفمبر ويناير ما ذكرته دراسة عالمية حول أن نسبة حدوث الجلطات ترتفع في الشتاء، وذلك لعدة أسباب منها عدم شرب الماء بكميات كافية فى الشتاء، حيث أن شرب المياه يقل جدًا فى فصل الشتاء، لعدم الإحساس بالعطش، وهذا يؤدي لحدوث تركيز نسبة لزوجة الدم، وتجمع بعض المواد الضارة مثل الكورتيزول والأدرنالين والأملاح العضوية داخل مسار الدم، ما يؤدي إلى ترسب الصفائح الدموية مع كرات الدم البيضاء مع بعض عناصر من كرات الدم الحمراء على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تسارع حدوث تصلب الشرايين، وجلطات دموية.
10.860 حالة توقف للقلب والتنفس في 2023
1201 حالة جلطة قلبية في ديسمبر 2023
984 حالة سكتة دماغية في ديسمبر 2023
أكثر الأشهر حالات توقف للقلب والتتفس في 2023
ديسمبر: 10%
أكتوبر: 9 %
نوفمبر: 8.74 %
يناير: 8.72 %
يونيو: 8 %
أكثر المراكز المستقبلة للحالات
مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: 34%
مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة: 9%
مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة: 8%
مدينة الملك سعود الطبية بالرياض: 7.91%
مركز سعود البابطين بالشرقية: 6%

MENAFN03102024000089011017ID1108745718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث