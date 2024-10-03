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مكملات خطيرة تباع دون استشارات طبية

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يتسابق مالكو مواقع بيع المكملات الغذائية في طرح أسعار منافسة لجذب الراغبين شراء المكملات الغذائية التي يروجون إلى أن بعضها يسهم في تخسيس الوزن، وبعضها مكملات لخفض السكر والضغط، وثالثة مكملات للمعادن ومكملات للعظام والمفاصل والغضاريف، ومكملات فيتامينات.
وتعد هذه المكملات من الأكثر مبيعًا في تلك المتاجر وسط جهل كثيرين ممن يشترونها بما يترتب عليها من أضرار، خصوصًا أنهم يتعاطونها دون استشارة طبية.
خلل هرموني
أوضحت فاطمة الغامدي أنها اشترت مكمل للتخسيس من أحد المواقع، وبعد شهر على استخدامه بدأت تشعر بتوعك في الأمعاء واضطرابات في الجهاز الهضمي وتأخر في الدورة الشهرية، ما دفعها إلى زيارة طبيب معالج، فوجئ عند عرض المكمل عليه أنه دواء يقوي هرمون الذكورة، ما أدخلها في دوامة كبيرة بين زيارة عيادات النساء والولادة وزيارة استشاري الباطنية لتجد أنها مصابة باضطراب في الهرمونات، كما أصيب بالقولون الهضمي.
وبينت أن تلك المواقع تروّج لمكملات غذائية دون إيضاح الأضرار المترتبة عليها للمشترين، وطالبت بفرض رقابة من قبل وزارتي التجارة والصحة على تلك المواقع.
آلام المفاصل
يقول عبد المجيد أحمد إنه اشترى مكمل غذائي، عبارة عن زيت السمك من أجل تقوية صحة القلب، وتضمن المنتج ما يشير إلى أنه يساعد في دعم الاستجابة الصحية للالتهابات.
وأوضح ((بعد فترة من استخدامي للمكمل بدأت أشعر بآلام في المفاصل، وخدر في الأطراف، ما اضطرني إلى مراجعة الطبيب الذي أوضح لي أن المكمل يتسبب بالتهابات في الدم، كما أنه يرفع الكولسترول)).
وأشار إلى ((شراء المكملات دون الرجوع إلى طبيب له آثار خطيرة على صحة الإنسان)).
وبين أن ((بيع تلك المكملات دون وجود رقابة أسهم في انتشار تلك المواقع على السوشال ميديا وبات القائمون عليها يتسابقون في نشر الإعلانات عن مكملات عدة دون الرجوع لطبيب مختص)).
أضرار جسيمة
يشدد استشاري القلب والأوعية الدموية عبدالله صالح أن المكملات الغذائية قد يكون لها أضرار جسيمة على صحة الفرد، فعلى سبيل المثال قد تتضرر الكلى مثلما يحدث عند تناول مضادات الالتهابات التي تكون عبارة عن مكمل، خاصة إذا كانت تلك المكملات تدر البول بكثرة.
وأوضح أن بعض المكملات تحتوي على كافيين فتؤثر على صحة القلب، كما تحتوي بعض تلك المكملات على أعشاب مضرة، لذلك يجب عرضها على طبيب مختص قبل تناولها.
وبين أن هناك صلة بين المكملات الغذائية وإصابات الكبد وقد يكون استخدام المكملات الغذائية المتعلقة بإنقاص الوزن عند الإناث ذات تأثير على الكبد حال أخذها دون استشارة طبية.
مكملات الأجسام
يشرح استشاري الباطنية الدكتور عادل سيف أن تناول المكملات الغذائية لكمال الأجسام التي تحتوي على البروتينات قد تؤدي إلى زيادة معدل عمل الكلى، حيث قد يسبب فرط عملها إلى زيادة معدل التخلص من سوائل الجسم مما قد يؤدي إلى الجفاف، كما قد يزداد معدل إخراج الأملاح والمعادن الذائبة في سوائل الجسم.
وأوضح أن البروتينات قد تسبب بعض المشكلات في الجهاز الهضمي خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، لذلك لا بد من معرفة أن مكملات الأجسام لا تخلو من الخطورة لذلك على الفرد معرفة الجوانب السلبية المحتملة والمرتبطة باستخدامها قبل أن يبدأ بتعاطيها.
الفيتامينات وخطورتها
من جانبه، يؤكد استشاري التغذية محمد كامل أن تناول المكملات الغذائية التي تكون عبارة عن فيتامينات قد يكون لها أضرارها على الجسم، فأخذ 1 جرام يوميًا من فيتامين C قد يسبب تكوين حصوات الكلى، وتحديدًا للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي من حصوات الكلى، ولذا يجب الحرص على أخذ هذا الفيتامين عن طريق طبيب مختص ومعرفة الجرعة المسموحة منه.
كما يسبب الإفراط في تناول فيتامين B6 بجرعة تزيد عن 200 ملجرام أو أكثر، في زيادة فرص الإصابة بتلف الأعصاب، وارتفاع مستويات وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية والوفاة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
وأوضح أن هناك نتائج لدراسات أكدت أن تناول جرعات عالية من فيتامين A حوالي 10000 وحدة أو أكثر قد يسبب تلف الكبد، وزيادة ضغط الدم، وعيوب خلقية عند الجنين لدى النساء الحوامل، وفي هذه الحالة يقوم الطبيب فقط بتحديد الجرعة التي يتم تناولها.
وأشار إلى أن أخذ المكملات عن طريق المواقع دون استشارة ينطوي على خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وأنه ينبغي على تلك المواقع ألا تبيع تلك المكملات إلا بعد معرفة التاريخ المرضي لكل شاري، وأن يكون هناك استشاري يتم التواصل معه قبل الموافقة على شراء المنتج حتى يتم تنظيم عملية البيع والشراء في تلك المواقع.
تفاعلات خطرة
يرى استشاري التغذية أحمد بدوي أن هناك تفاعلات تحدث مع الأدوية والمكملات الغذائية مما يؤثر في فعاليتها أو يسبب تفاعلات سلبية منها التسمم.
ويجزم أن تناول كميات زائدة من المكملات قد يؤدي إلى حدوث التسمم والتسبب في تأثيرات سلبية أو خطيرة، وأن المكملات التي تكون فيتامينات تذاب في الدهون، مثل فيتامين H وفيتامين D يمكن أن تتراكم في الجسم وتصبح سامة حال الاستخدام الزائد.
كما أن بعض المكملات الغذائية قد تحمل مخاطر يجدر الانتباه إليها، ومن هنا يجب اختيار المكملات من الشركات الموثوقة، والبحث عن شهادات معتمدة مثل ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لضمان أن المنتج يلبي معايير عالية الجودة، والبعد عن الادعاءات المضللة التي تعتمدها بعض الشركات التي تزعم بجرأة أن لمنتجاتها فوائد جمة دون أن تكون مدعومة بأدلة علمية أو تعتمد على أبحاث محدودة.
ـ مختصون يطالبون بفرض رقابة على مواقع بيع المكملات
ـ أطباء يحذرون من أضرار تسببها المكملات
ـ مطالبات بالاستعانة بمختصين لتحديد صلاحية المكمل وجرعته لكل مشتري

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