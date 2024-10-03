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كتب الأندية الأدبية تفتقر إلى الرواج لضعف التسويق

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد أدباء ومثقفون لـ((الوطن)) أن الكتب التي تصدرها الأندية الأدبية عمومًا غير رائجة، ولا تلقى إقبالاً ولا اهتمامًا لعدم استطاعة الأندية الوصول إلى القارئ والمهتم في مجال الكتب المنشورة.
وبين هؤلاء أن الأندية الأدبية تحتاج إلى فريق مؤهل يخرج من لباس التقليدية، ويساهم في صناعة إعلام الإصدارات ليواكب الأحداث التي تقود إلى سوق النشر.
تسويق حاذق
أبان رئيس مجلس إدارة جمعية أدباء في الأحساء الدكتور محمود آل ابن زيد، أن ((الكتب التي تطبعها الأندية والجمعيات الأدبية تعد خزانة لمدونات ثقافية وأدبية ضخمة لمصادر الأدب السعودي بخاصة، وكثيرًا ما يرجع إليها الأكاديميون من دارسي الماجستير والدكتوراه، ومقدمي بحوث الترقية المتخصصة في الأدب والنقد العربي السعودي الحديث داخل المملكة وخارجها، كما أنها إصدارات متوالية تعكس المراحل التي يمر بها الأدب السعودي، ولذا فهي مقياس مهم للمشهد الثقافي والإبداعي السعودي، ومع ذلك فإنها في حاجة ماسة إلى تسويق حاذق يليق بقيمتها العلمية والأدبية، ولعل إلقاء الضوء عليها بأساليب حديثة ومختلفة من قبل المسؤولين في معارض الكتاب الدولية كفيل بإيصال المستفيدين منها إلى اقتنائها)).
انتظار المجاني
يشير العضو السابق لمجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي عبدالجليل الحافظ إلى أن ((كتب الأندية الأدبية لا تجد الإقبال المنتظر عليها ولا تجد الرواج المطلوب وذلك لسببين، وهما:
ـ عدم تسويق الأندية لها تسويقًا جيدًا.
ـ إن كثيرا من رواد الأندية الأدبية ينتظرون الحصول عليها مجانًا، ولهذا فإن القارئ لكتب الأندية الأدبية لن يطلبها من المعرض بمقابل مالي، بل سيطلبها من الأندية مباشرة حيث يحصل عليها مجانًا)).
الحضور الضعيف
يوضح عبدالعزيز الجاسم ((ناشر)) أن ((كتب الأندية الأدبية، وعلى مرّ سنين مضت، لم تلقَ رواجًا كبيرًا، وذلك يُعزى للحضور الضعيف من قبل تلك الأندية في معارض الكتاب وعدد من المحافل الثقافية، وعلى الرغم من حضور بعض تلك الأندية في المعارض المحلية، وبعض معارض الخليج؛ إلا أن الجانب الإعلامي بها بعيدٌ جدًا عن القارئ الخليجي والعربي، على عكس ما تقوم به دور النشر من محاولات جبارة في الإعلان عن إصداراتها والمشاركة المستمرة في المحافل الثقافية، وتعدد نقاط التوزيع لنتاجاتها، والسعي لإيصال تلك النتاجات بكل الطرق المشروعة ورقيًا وإلكترونيًا عبر المكتبات الكبيرة والصغيرة والمتاجر الفعلية والافتراضية. هذا السعي تفتقر له أغلب الأندية الأدبية التي تكتفي بطباعة الإصدارات وتسليم عددٍ كبير من نُسخها للمؤلفين، الذين يقومون بدور الموزع بأنفسهم لهذه النتاجات التي نجدها في مكتبات صغيرة، وفي قليلٍ من المتاجر الإلكترونية، كما نجد كثيرا منها إهداءات كنسخ مجانية يسعى صاحبها لنشر اسمه من خلالها بين القراء)).
عناوين إنشائية
أضاف الجاسم ((حتى تصل إصدارات الأندية الأدبية إلى القراء؛ يجب على القائمين على شؤونها أن يدرسوا إستراتيجيات جديدة للتوزيع، وأن يكثفوا الحضور والمشاركات في كافة معارض الكتاب والفعاليات الثقافية، كما يجب عليهم أن يعقدوا مزيدا من الشراكات الإستراتيجية والرأسمالية مع نقاط التوزيع والبيع المختلفة محليًا ودوليًا، إضافة لتفعيل الدور الإعلامي الذي يركز على نشاط الأندية الأدبية من خلال إصداراتها المتنوعة، وعدم الاكتفاء بعقد بعض الورش والأماسي، التي تخصص للنقاش حول عناوين إنشائية بعيدة عن عمل الأندية الأدبية)).
نمطية في الغالب
أكد الدكتور عبدالله البطيان ((وكيل أدبي)) أن إصدارات الأندية الأدبية، كغيرها من الكتب التي تهتم بإصدار محتوى أدبي ودراسات أدبية متنوعة يهتم بها المؤلف صاحب الكتاب ويقوم بالإعلان عنها كبذرة تسويق لإنتاجه، ويقود ذلك لاحتواء المحبين والمهتمين بالمؤلف، ونزر قليل ممن يهتمون لمثل هذه العناوين التي تحتاج إلى وسائل غير تقليدية للوصول للفئة المستهدفة والجمهور كذلك)).
وأضاف ((ولأن إصدارات الأندية الأدبية نمطية في غالبها فلا تجد رواجًا لها في معارض الكتب حتى وإن شاركت بعض الأندية بأركان لها في المعرض، مع أن بعض الأندية تعتمد اعتمادا كليا على دور النشر التي أصدرت هذه الكتب ويروج لها المؤلفون أصحابها)).
ولفت إلى أن ((الإشهار المصاحب للإصدار -الكتاب الأصل- حق أصيل يقود العنوان واقتباسات المحتوى للوصول للمهتمين والشروع في تحقيق مكاسب للوصول للمطلوب والحضور الواضح لإصدارات الأندية)).
وتابع ((الإعلان، وحفل توقيع الكتاب، وندوات الكتاب، والمناقشات فيه، وعمل المحاضرات التي تصب في هذا الهدف، تعطي مظلة واسعة لسيرة المؤلف وما قدم في الساحة الإعلامية، وكذلك استكتاب المختصين عن الكتاب يعطي حضورا للكتاب ويروج لنشره)).
المتاح غير مرغوب
يشدد الروائي والقاص حسن الشيخ على أن إصدارات الأندية تعاني بصورة عامة من قلة الإقبال عليها من القراء، ولعل أبسط الأسباب هو مجانية هذه الإصدارات، وما هو متاح في العادة يبقى غير مرغوب فيه، ولا شك أن هذه الإصدارات تحتاج إلى جهد كبير ومختلف حتى يمكن تسويقها، ولعل أول هذه الجهود هو اختيار الإبداع الجيد والمتميز للطباعة، ومن ثم إجادة إخراج الكتاب، غلافًا وتنسيقًا وورقًا، وبعد عملية الطباعة تحتاج هذه الكتب إلى آلة إعلامية للتعريف بها في الصحافة المحلية والعربية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد كل ذلك هناك إصدارات تحتاج إلى ندوات خاصة لمناقشة إصدار متميز وخاص بحد ذاته، وما يصاحب هذه الندوات من حلقات نقاش تثري هذا العمل وتركز الأنظار عليه، ولا بد من القول إن الإقبال على الكتاب بشكل عام قد تراجع بسبب الفضائيات ودخول الإنترنت وحضور وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التراجع يشمل جميع الإصدارات إلا ما ندر، وكتب الأندية الأدبية هي من نشاطات النادي وليست نشاطه الوحيد، ولهذا تحتاج الأندية الأدبية في مواجهة زحف الإنترنت، ونوادي الهواة الخاصة، وعزوف الشباب عن القراءة إلى معركة خاصة للتغلب على كل هذه المعوقات)).
لماذا لا تجد كتب الأندية الرواج المقبول
- ضعف التسويق اللائق بقيمتها العلمية والأدبية
- توفر فرص الحصول عليها مجانا من الأندية
- الحضور الضعيف للأندية في معارض الكتاب والمحافل الثقافية
- تواضع العمل الإعلامي في الأندية يضعف الترويج لكتبها
- عدم توفر نقاط توزيع لنتاجات الأندية
- اتكاء الأندية على جهود المؤلفين للترويج لكتبهم

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