Friday, 04 October 2024 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2238 مصابا بالناعور في 2023

10/3/2024 11:39:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مؤتمر أمراض الدم الحميدة الثالث عن إصابة 2238 شخصًا بأمراض النزف الوراثي ((الناعور)) في المملكة خلال عام 2023.
وكانت نسبة المصابين الذكور هي الأعلى بواقع1891 شخصًا، مقابل 347 أنثى.
وناقش المؤتمر الذي أقيم في المدينة المنورة تواكبا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الدم، ونظمه تجمع المدينة المنورة الصحي ممثلًا بمستشفى الملك فهد، آخر ما توصل إليه الطب في أمراض الدم وطرق العلاج والأبحاث العلمية في مجال علاج أمراض الدم الحميدة والوراثية، وذلك بمشاركة 25 متحدثًا من الأطباء والاستشاريين المختصين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج قدموا 17 جلسة تعليمية.
رفع نسب الشفاء
أوضحت رئيسة المؤتمر الدكتورة إنشراح برناوي، رئيسة قسم أمراض الدم في مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة أن المؤتمر هدف إلى تعزيز رعاية المرضى، ورفع نسب الشفاء من أمراض الدم، حيث ناقش أحدث الدراسات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض الدم من خلال محتوى علمي وطبي كبير سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو المحاضرات المتنوعة وورش العمل.
وبينت أن المؤتمر تطرق إلى إحصائيات دقيقة حول تطورات الإصابة بمرض النزف الوراثي في المملكة خلال العام الماضي، حيث كشفت الإحصائيات إصابة 2238 شخصًا، منهم 1281 مصابًا بـ(هيموفيليا A) بينهم 21 من الإناث، كما أصيب بـ(هيموفيليا B) 206 شخصًا بينهم 11 من الإناث، بينما أصيب بمرض خلل عمل الصفائح الوراثي (VWD) 651 شخصًا بينهم 315 من الإناث.
بروتوكولات الوقاية من الجلطات
بيّن استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة الدكتور باسم البيروتي، رئيس الجمعية السعودية لطب وخدمات نقل الدم، أن منظمة الصحة العالمية ألزمت القطاعات الصحية حول العالم بتطبيق بروتوكولات ((الوقاية من الجلطات الوريدية))، حيث أصبح هذا الأمر ممارسة معتمدة من وزارة الصحة ومن مؤشرات جودة الأداء لكل المستشفيات في المملكة.
كما أكد في الوقت نفسه أن منظمة الصحة العالمية بصدد إقرار ممارسة طبية تعتمد على استخدام بدائل نقل الدم بدلا من الاعتماد على نقل الدم، بمعنى عدم إجراء نقل الدم للمرضى إلا بعد التأكد من أسباب نقص الدم أولاً، ثم يتناول المريض بدائل نقص الدم مثل الحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك والعلاجات الأخرى التي تمنع النزيف كدواء ترانيكسيميك اسيد.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الإلزامي بدأ تطبيقه عالميًا من هذا الشهر (أكتوبر) للحد من نقل الدم واستخدام بدائل نقل الدم ليتم استخدام نقل الدم فقط للمرضى الذين هم بحاجة لنقل الدم كمرضى الأورام الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو مرضى الحوادث المرورية.
%50 من الوفيات
لفت الدكتور البيروتي إلى أنه تحدث خلال المؤتمر عن موضوع الجلطات الوريدية، حيث كشفت الدراسات التشريحية التي تجرى على المرضى المتوفين داخل المستشفى أن 50 % من الوفيات داخل المستشفيات على مستوى العالم كانت بسبب الجلطات الوريدية التي تبدأ من القدم لتصل إلى الرئة، وهذا يعني أن أي شخص يتم تنويمه في المستشفى معرض للجلطة، لذلك لا بد من ممارسة بروتوكولات الوقاية من الجلطات الوريدية.
وكشف أن الجلطات هي الأكثر شيوعًا بين النساء، ولكنها مميتة للرجال - بناء على دراسات سابقة - مقابل أن جلطات الشرايين في القلب والمخ هي الأكثر شيوعًا بين الرجال وترتفع لدى النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية.
أنيميا منجلية
من جانبه، أرجع الدكتور زكريا الهوساوي، استشاري أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة الملك سلمان، رئيس مركز أمراض الدم في المدينة المنورة سابقا، أسباب انعقاد المؤتمر في المدينة المنورة، إلى ارتفاع نسبة أمراض الدم الوراثية، ومنها الأنيميا المنجلية في بعض محافظات المنطقة قبل إقرار برنامج الفحص قبل الزواج في المملكة.
وأشار إلى دراسة علمية أجريت في المدينة المنورة سابقًا أكدت أن 49% من الأطفال من عمر 6 أشهر إلى سنتين لديهم فقر نقص الحديد بسبب عدم استخدام الجرعة الوقائية لعقار الحديد من العمر شهرين وحتى سنة، متوقعا انخفاض هذه النسبة بسبب التوعية التي توفرها برامج طب الأسرة.
نزيف مفرط
بدوره، قال الدكتور زياد الشيباني، رئيس قسم أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المدينة المنورة، أن النزيف المفرط شائع نسبيًا بين المرضى البالغين المقيمين في المستشفيات، سواء كسبب رئيس لدخول المستشفى، أو كحدث يتطور خلال فترة الإقامة في المستشفى.
وتشمل الأسباب الشائعة للمشكلة القضايا الهيكلية، وتأثيرات الأدوية، والأمراض النظامية؛ وفي بعض الأحيان، يمكن أن يحدث النزيف غير المتوقع نتيجة لاضطراب نزيف لم يتم تشخيصه أو تم اكتسابه حديثًا.
2238 مصابا بأمراض النزف الوراثي ((الناعور)) في المملكة خلال 2023
1891 مصابا من الذكور
347 مصابة من الإناث
1281 مصابا بـ(هيموفيليا A) بينهم 21 من الإناث
206 مصابين بـ(هيموفيليا B) بينهم 11 من الإناث
651 مصاب بمرض خلل عمل الصفائح الوراثي (VWD) بينهم 315 أنثى

MENAFN03102024000089011017ID1108745715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث