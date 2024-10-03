أخضر 20 نواة لطائرة سعودية ضاربة

(MENAFN
- Al Watan)
تفاءل عشاق الكرة الطائرة السعودي خيرًا بأن تشهد الكرة الطائرة السعودية تطورًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، وأن يكون هناك منتخبًا سعوديا للكرة الطائرة، يستطيع مقارعة المنتخبات اللإقليمية والقارية، بل يصل إلى المحافل الدولية الكبرى خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية على جميع الأصعدة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير جميع الألعاب والمنافسات الرياضية السعودية.
مستويات رائعة
يمني الرياضيون السعوديون، خصوصًا عشاق الكرة الطائرة بأن يكون منتخب تحت 20 عامًا نواة منتخب قوي، ينجح في بلوغ المحافل الدولية، والبطولات العالمية الكبرى، لاسيما بعد المستويات الرائعة التي قدمها هذا المنتخب خلال المنافسات الإقليمية الأخيرة على مستوى البطولات الخليجية وكذلك بطولات غرب آسيا، وتحديدًا في السنتين الأخيريتن، وأن يتمكن من بلوغ كأس العالم، والأولمبياد، لاسيما أن الاتحاد السعودي للعبة يولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخب الذي قدم نفسه على ما يرام خلال المنافسات التي خاضها وتوج بألقابها، أو حل وصيفًا على أقل تقدير، وكان آخرها تتويجه بطلًا لغرب آسيا تحت 20 عامًا، للمرة الثانية على التوالي.
تنظيم ومهارة
يتمتع أخضر 20 عامًا بتنظيم تكتيكي رائع، بقيادة مدربه التونسي محمد علي بن الشيخ، الذي كون فريقًا قويًا خلال السنتين الماضيتين، كما أن المنتخب السعودي بات حديث النقاد والمعلقين والإعلام، ومتابعي بطولات الفئات السنية للعبة في أنحاء القارة وتحديدًا غربها، بعد الانضباط الرائع من قبل اللاعبين، الذين يجيدون جميع مهارات اللعبة باتقان - حسب وصف المحللين -.
بطل متوج
نجح أخضر 20 عامًا بالتتويج بلقب بطل غرب آسيا في نسختين متتاليتين، دون أن يتعرض لأي خسارة، إذ توج بطلًا للنسخة الأولى التي أقيمت في المملكة بتاريخ 22 يوليو 2022، عندما تغلب على البحرين 3 /صفر، وفي النسخة الثانية التي أقيمت في الإمارات توج الأخضر بطلا في الـ24 من أغسطس الماضي، عقب تغلبه على المستضيف منتخب الإمارات في المباراة النهائي 3 /2، ليحافظ على لقبه.
احتكاك عالمي
لاستمرار نجوم أخضر 20 في التألق وتقديم أفضل المستويات، فإن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، مطالب بزيادة المعسكرات التدريبية للاعبين، وخوض أكبر عدد من المباريات القوية أمام المنتخبات العالمية لاكتساب الخبرة، والتعرف على مختلف المدارس في اللعبة الممتعة، كما أنه يتوجب المحافظة على اللاعبين الحاليين ليكونوا نواة للمنتخب الأول الذي يستطيع مقارعة الآخرين وطي السنين العجاف للكرة الطائرة السعودية على مستوى المنتخبات.
استقرار فني
يفضل أن يحظى المنتخب الحالي بالاستقرار الفني، وأن يتدرج المدرب الخبير محمد علي بن الشيخ مع لاعبيه، لاسيما أنهم تشربوا الطريقة الفنية التي يفضلها المدرب.
تعدد المنافسين
من المزايا التي تعد نواة أخرى لظهور منتخب سعودي مميز للكرة الطائرة، هو تعدد المنافسين في الدوري الممتاز للعبة، فبعد ظهور الابتسام، بات الخليج منافسًا قويًا، إضافة إلى عودة الطائرة الاتحادية إلى سابق عهدها، في ظل تواجد الهلال والأهلي في دائرة المنافسة رغم أن الأخير تراجع بشكل نسبي في الموسم الماضي.
- منتخب الشباب يبشر بمستقبل جيد للطائرة السعودية
- أخضر 20 عامًا توج بالنسختين الأولى والثانية لغرب آسيا
- لاعبو الأخضر اتسموا بالتنظيم والمهارة العالية
- أخضر 20 يبث الأمل لدى عشاق الطائرة السعودية
- التونسي محمد بن الشيخ نجح في تطوير مهارات اللاعبين
- تعدد المنافسين محليًا يعتبر أحد بوادر التطور الكبير
- نجوم الأخضر بحاجة للاحتكاك بمنتخبات عالمية ومدارس مختلفة
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