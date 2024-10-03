Friday, 04 October 2024 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أخضر 20 نواة لطائرة سعودية ضاربة

10/3/2024 11:39:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاءل عشاق الكرة الطائرة السعودي خيرًا بأن تشهد الكرة الطائرة السعودية تطورًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، وأن يكون هناك منتخبًا سعوديا للكرة الطائرة، يستطيع مقارعة المنتخبات اللإقليمية والقارية، بل يصل إلى المحافل الدولية الكبرى خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية على جميع الأصعدة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير جميع الألعاب والمنافسات الرياضية السعودية.
مستويات رائعة

يمني الرياضيون السعوديون، خصوصًا عشاق الكرة الطائرة بأن يكون منتخب تحت 20 عامًا نواة منتخب قوي، ينجح في بلوغ المحافل الدولية، والبطولات العالمية الكبرى، لاسيما بعد المستويات الرائعة التي قدمها هذا المنتخب خلال المنافسات الإقليمية الأخيرة على مستوى البطولات الخليجية وكذلك بطولات غرب آسيا، وتحديدًا في السنتين الأخيريتن، وأن يتمكن من بلوغ كأس العالم، والأولمبياد، لاسيما أن الاتحاد السعودي للعبة يولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخب الذي قدم نفسه على ما يرام خلال المنافسات التي خاضها وتوج بألقابها، أو حل وصيفًا على أقل تقدير، وكان آخرها تتويجه بطلًا لغرب آسيا تحت 20 عامًا، للمرة الثانية على التوالي.
تنظيم ومهارة

يتمتع أخضر 20 عامًا بتنظيم تكتيكي رائع، بقيادة مدربه التونسي محمد علي بن الشيخ، الذي كون فريقًا قويًا خلال السنتين الماضيتين، كما أن المنتخب السعودي بات حديث النقاد والمعلقين والإعلام، ومتابعي بطولات الفئات السنية للعبة في أنحاء القارة وتحديدًا غربها، بعد الانضباط الرائع من قبل اللاعبين، الذين يجيدون جميع مهارات اللعبة باتقان - حسب وصف المحللين -.
بطل متوج

نجح أخضر 20 عامًا بالتتويج بلقب بطل غرب آسيا في نسختين متتاليتين، دون أن يتعرض لأي خسارة، إذ توج بطلًا للنسخة الأولى التي أقيمت في المملكة بتاريخ 22 يوليو 2022، عندما تغلب على البحرين 3 /صفر، وفي النسخة الثانية التي أقيمت في الإمارات توج الأخضر بطلا في الـ24 من أغسطس الماضي، عقب تغلبه على المستضيف منتخب الإمارات في المباراة النهائي 3 /2، ليحافظ على لقبه.
احتكاك عالمي

لاستمرار نجوم أخضر 20 في التألق وتقديم أفضل المستويات، فإن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، مطالب بزيادة المعسكرات التدريبية للاعبين، وخوض أكبر عدد من المباريات القوية أمام المنتخبات العالمية لاكتساب الخبرة، والتعرف على مختلف المدارس في اللعبة الممتعة، كما أنه يتوجب المحافظة على اللاعبين الحاليين ليكونوا نواة للمنتخب الأول الذي يستطيع مقارعة الآخرين وطي السنين العجاف للكرة الطائرة السعودية على مستوى المنتخبات.
استقرار فني

يفضل أن يحظى المنتخب الحالي بالاستقرار الفني، وأن يتدرج المدرب الخبير محمد علي بن الشيخ مع لاعبيه، لاسيما أنهم تشربوا الطريقة الفنية التي يفضلها المدرب.
تعدد المنافسين
من المزايا التي تعد نواة أخرى لظهور منتخب سعودي مميز للكرة الطائرة، هو تعدد المنافسين في الدوري الممتاز للعبة، فبعد ظهور الابتسام، بات الخليج منافسًا قويًا، إضافة إلى عودة الطائرة الاتحادية إلى سابق عهدها، في ظل تواجد الهلال والأهلي في دائرة المنافسة رغم أن الأخير تراجع بشكل نسبي في الموسم الماضي.
- منتخب الشباب يبشر بمستقبل جيد للطائرة السعودية
- أخضر 20 عامًا توج بالنسختين الأولى والثانية لغرب آسيا
- لاعبو الأخضر اتسموا بالتنظيم والمهارة العالية
- أخضر 20 يبث الأمل لدى عشاق الطائرة السعودية
- التونسي محمد بن الشيخ نجح في تطوير مهارات اللاعبين
- تعدد المنافسين محليًا يعتبر أحد بوادر التطور الكبير
- نجوم الأخضر بحاجة للاحتكاك بمنتخبات عالمية ومدارس مختلفة

MENAFN03102024000089011017ID1108745710

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث