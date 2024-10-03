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مشاريع لخصخصة خدمات الرقابة في الأمانات والبلديات

10/3/2024 11:39:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن فتح باب التسجيل في القائمة الدائمة للشركات المؤهلة للمشاركة في منافسات مشاريع خصخصة الخدمات الرقابية التي تديرها الأمانات والبلديات في جميع أنحاء المملكة، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في رفع كفاءة وفعالية خدمات الرقابة بالمملكة.
6 أنواع من الرقابة
وأوضحت أن أعمال الرقابة المستهدفة للتخصيص تضم 6 أنواع مختلفة من الرقابة، حيث تشمل (الرقابة على رخص البناء والحفريات، والرقابة على الأسواق ومرافق الصحة العامة، والرقابة على النظافة العامة وجمع النفايات، والرقابة على أعمال صيانة الطرق والشوارع، واللوحات الدعائية والإعلانية)، إضافة إلى جميع مجالات عوامل التشوه البصري.
5 مراحل صارمة
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات التأهيل ومنهجية التقييم للشركات المؤهلة للتسجيل في قائمة المطورين المؤهلين لخدمات الرقابة تتم وفق 5 مراحل صارمة وشفافة لضمان اختيار الشركات الأكثر قدرة وموثوقية، حيث تتضمن إجراءات التأهيل عمليات المراجعة الأولية والتحقق من الامتثال وتقييم القدرات الفنية والمالية ومقابلة الشركة للوزارة، ومن ثم يصدر القرار النهائي بإخطار المتقدمين المؤهلين للإدراج في القائمة.
ودعت وزارة البلديات والإسكان جميع الشركات والمطورين المهتمين بالتقدم للانضمام إلى القائمة الدائمة للمطورين المؤهلين لتقديم خدمات الرقابة للوزارة إلى تقديم الطلبات إلكترونيًا خلال 20 يومًا من تاريخه، وذلك عبر البريد الإلكتروني GOV.
المعايير الرئيسية لتقييم المطورين
الخبرة الفنية والقدرات التشغيلية.
الاستقرار المالي والقدرة المالية.
تقييم الأداء السابق للمطور في المشاريع المشابهة.
تقييم عمليات الامتثال للأنظمة السعودية.
أعمال الرقابة المستهدفة
رخص البناء والحفريات الأسواق ومرافق الصحة العامة
النظافة العامة وجمع النفايات
أعمال صيانة الطرق والشوارع اللوحات الدعائية والإعلانية
جميع مجالات عوامل التشوه البصري

MENAFN03102024000089011017ID1108745709

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