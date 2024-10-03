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ندرة الحكاية تغيب عن مسابقات التصوير

10/3/2024 11:39:35 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب ((مصورون)) فوتوجرافيون، في حديثهم لـ((الوطن))، بضرورة إدراج معيار ((ندرة)) حكاية الصورة، كمعيار رئيس ضمن المعايير المعتمدة لتقييم الصور الفوتوجرافية في المسابقات، وكذلك الصور الفيديوية، والاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في ذات تخصص المسابقة، ضمن لجان تحكيم تلك المسابقات، للعمل مع المحكمين الآخرين ((خبراء)) التصوير، الذي عادة ما يكون دورهم التحكيم تقنيًا وفنيًا للصورة، على أن يكون دور الأكاديميين والمتخصصين، تقييم ندرة حكاية الصورة.
الابتعاد عن التكرار
كما طالب أولئك المصورون بمراعاة طبيعة المسابقات وتخصصاتها، وعلى الأخص ما يتعلق منها بمسابقات تصوير الطيور، والخيول، والإبل، وغيرها، بوجود أكاديميين أو متخصصين في الطيور والخيول والإبل، وكذلك كافة التخصصات الأخرى، ليتولى هؤلاء الأكاديميون والمتخصصون قراءة ندرة وأصالة الصورة، وحتى تكون فرصة للمصورين ((المحترفين)) للإلمام بشكل أكبر وتفصيلي عن حكاية الصورة، والبحث عن الجديد، والابتعاد عن تكرار ذات الفكرة.
ورأوا أن ((ندرة حكاية الصورة)) قد تكون سببًا في ظهور ((مصورين)) متخصصين في نوع أو أنواع محددة من الصور، وأنها ستحسن جودة مخرجات الصورة، وفردانية الصورة، وتتيح للمصور فرصة وضع شرح لـ((فكرة)) الصورة وندرتها.
فكرة مختلفة
يجزم المدرب، خبير تصوير الإبل، محمد الحسين المري، في حديثه لـ((الوطن)) أن أهمية الصورة تنبع من كونها ذات طابع فني نادر، من إضاءة نادرة أو من زاوية نادرة أو من تكوين نادر، وكذلك ((فكرة)) مختلفة، ويقوي ذلك كله عندما تجتمع الندرة بين هذه المعايير، مستشهدًا في ذلك، بتخصصه في تصويره للإبل فقط، ومشاركاته في المسابقات التي تهتم بالإبل أو ما يرتبط بها من مكونات للصحراء.
وبيّن أنه استطاع التقاط صورًا نادرة بحكم تعامله مع الإبل والصحراء، مستشهدًا في ذلك، بامتلاكه بصور تحمل ((أفكار)) نادرة، وجديدة، وبعضها تحكي قصة طويلة، وينطبق عليها حسب قوله ((الصورة عن 1000 كلمة))،
وبين أن من بين الأفكار للصور الخاصة بالإبل مثلا:
- صورة للحظة عاطفية بين الأم وصغيرها، وقد ابتعدت عن باقي قطيع الإبل، حيث من سلوكياتها عندما تكون حديثة الولادة أن تبتعد عن الإبل لحماية صغيرها منها، لأنها قد تشكل خطرًا عليه بضربه أو عضه.
- من سلوكيات بعض الإبل، إذا منعت من الخروج بسبب المطر أو الضباب الكثيف، تقف في زوايا الشبك، وتنظر بطرفها للبعيد، وهي قد تطلعت للخروج والتحرر من القيد.
- عاطفة الأم، في لحظة عاطفية تحتوي الناقة صغيرها، وقد تبدأ بالهجوم على كل ما يقترب منها لحمايته من الخطر، ولذلك حتى إنها تعتزل وتبتعد عن قطيع الإبل.
- لقطة تظهر عراكًا نادر الحدوث بين ناقتين، تلجأ فيه إحداهن إلى عض الأخرى، ليس من المعتاد مشاهدة العراك بين إناث الإبل؛ غالبًا ما يكون الصراع بين الفحول.
- خرج من فم الناقة الزبد من التعب، رغم قوتها وشدة تحملها.
دور محوري
بدوره، أبان المصور المهندس، نعيم المطوع، المتخصص في تصوير الفلك والأجرام السماوية، أن ندرة حكاية الصورة تلعب دورًا محوريًا في تقييم الصور في المسابقات، فمثلاً في مجال التصوير الفلكي وتصوير الأجرام السماوية، لا تقتصر الصورة على الجوانب التقنية والجمالية فقط، بل يجب أن تحمل في طياتها سردًا فريدًا.
ولندرة الحكاية في التصوير الفلكي دور مؤثر يأتي من قدرته على إظهار ظواهر نادرة أو تقديم رؤية غير مألوفة للكون، مما يثير الدهشة ويثير التفكير لدى المشاهد.
وأضاف أنه في مسابقات التصوير، يبحث المحكمون عن تلك الصور التي تتجاوز التوثيق البصري، وتروي قصة علمية أو فلسفية ترتبط بعجائب الكون المجهول وعظمة الخالق، وهذا ما يعكسه إبداع المصور في تقديم مفهوم جديد من خلال عدسته.
ـ مطالبات بألا تقتصر مسابقات الصور على الجوانب التقنية.
ـ حكاية الصورة يجب أن تدخل في اعتبارات منافستها في المسابقات.
ـ ندرة حكاية الصورة تؤثر في ترجيح كفتها في المسابقات.

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