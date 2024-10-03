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أكثر من 200 جامعة وجهة محلية وعالمية تقدم برامج قصيرة

10/3/2024 11:39:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك أكثر من 200 جامعة وجهة محلية وعالمية في مبادرة البرامج الجامعية القصيرة MicroX لتنمية القدرات البشرية والتي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بهدف إكساب المهارات المتوافقة مع التغيرات السريعة في سوق العمل، وتطوير الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتهم البشرية بما يسهم في تعزيز تنافسية المواطن السعودي عالميًا وتتاح الدورات للطلاب الجامعيين والموظفين والباحثين عن العمل من أجل صقل مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة والتزود بالخبرات.
350 برنامجًا جامعيًا
وتسعى مبادرة ((MicroX)) التي يعمل على تنفيذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تقديم 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا، عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX، حيث تعمل الجامعات السعودية على تقديم كل تلك البرامج، بشكل متوائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي، ويضمن مواكبتها للمتغيرات السريعة.
وصممت البرامج بحسب احتياجات الجهات والقطاعات، كما ستعزّز التكامل والاقتصاد التشاركي، من خلال شراكات إستراتيجية مع أكثر من 200 شريك إستراتيجي، وجامعات محلية ودولية ومؤسسات أكاديمية وجهات التوظيف، لإتاحة فرص تعلُّم متنوعة لمواكبة متطلبات المستقبل في مجالات مختلفة كالابتكار وريادة الأعمال والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والثقافة والترفيه.
200 شركة محلية
في حين أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوسف البنيان، أن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة التي ينفذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تعمل على تنمية القدرات البشرية لدى المواطنين وإكسابهم للمهارات المتوافقة مع التغييرات السريعة التي تشهدها القطاعات في سوق العمل من خلال 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا بالنمط الرقمي.
وبين البينان أن Microx وبالتكامل مع أكثر من 200 شراكة محلية وعالمية ستعمل على دعم القطاعات التخصصية والحيوية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك تزويد سوق العمل بالمهارات الناشئة والجديدة التي تطرأ نتيجة المتغيرات في مختلف القطاعات بالإضافة الى جعل التعليم في متناول شريحة أوسع عبر تقديمها بشكل رقمي وبطريقة مرنة بحيث تمكن الجميع من التعلم واختيار الرحلة التعليمية الأنسب لهم ولاحتياجاتهم المهنية.
أهداف البرامج الجامعية القصيرة
. تطوير مهارات وفق متطلبات السوق
. زيادة فرصهم المهنية من خلال الاستثمار بقدراتهم
. تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعات والجامعات المقدمة
يستهدف:
- من هم على رأس العمل
- الطلاب الجامعيون
- الباحثون عن عمل
- خريجو التعليم العام والعالي

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