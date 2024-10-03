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شكاوى بلا حلول .. أحياء مظلمة وأعمدة عمياء

10/3/2024 11:39:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شكا عددٌ من المواطنين في مختلف مناطق المملكة من وضع أحياء عدة غارقة في الظلام؛ تغيب أعمدة الإنارة عن شوارعها، محذرين من إمكانية استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة لذلك الظلام لممارسة أي نوع من أنواع الفساد بما فيها السرقات، والحوادث، والترويج للممنوعات، مع ما يثيره هذا الظلام من مخاوف وقلق لا ينتهي بالنسبة لقاطني تلك الأحياء.
آمال معلقة
أبان مواطنون يسكنون في أحياء بلا إنارة أن مطالباتهم ومناشداتهم لحل هذه المشكلة انتهت إلى لا شيء، على الرغم من أن الأبواب مفتوحة لتلقي الشكاوى والمطالبات، والتعامل معها تعاملاً رسمياً بطريقة المعاملات المرقمة التي تعكس في نفس المواطن اطمئناناً مؤقتاً، مفاده أنه سيتم حل هذه المشكلة قريباً، أو أن حل مشكلته في صيانة أو تركيب أعمدة إنارة الشوارع تدخل ضمناً في خطة تطوير مستقبلية، والنتيجة آمالٌ معلقة بأن يرى شارع الحي المعني النور قريباً، حيث تمر السنوات واحدة إثر أخرى والأحياء باقية في ظلمتها.
أعمدة عمياء
مشكلة الأحياء المظلمة والأعمدة العمياء ليست جديدة، بل هي مشكلة حاضرة ضمن مشاكل البلديات والأمانات التي كانت وما زالت تستقبل مطالبات المواطنين بهذا الشأن
على الرغم من التطور الكبير والعمل المسؤول والجاد الذي توليه الجهات المعنية لضمان سلامة الطرق وصيانتها وظهورها بمظهر حضاري يخدم الوطن والمواطنين.
جهودٌ كبيرة ترجمتها لغة الأرقام والإحصاءات التي تم نشرها والإعلان عنها بشفافية ووضوح في بيانات عدد من أمانات المناطق، وتقارير برامج جودة الحياة، ومع ذلك ما تزال كواليس البعض القليل جدا من أحياء المدن والقرى تحفل بعدد من الملاحظات التي تسجل عليها، وتجعل من الضرورة استمرارية المراقبة ومتابعة المشاريع، والبحث المتواصل للوقوف على مثل هذه المشكلات والمبادرة إلى حلها دون الحاجة إلى انتظار أن يشتكي المواطنون منها، ودون الحاجة إلى مطالبتها بإيجاد الحلول لها.
مشكلة شاملة
هناك مناشدات بالنظر في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة، أو توقف بعض هذه الأعمدة عن العمل لفترات طويلة، وحاجتها وحاجة غيرها إلى الصيانة المستمرة أو الاستبدال في حال التلف متوصلة وملحة.
وفي رصد سريع على منصة x تجد كثيرا من التعليقات التي تصب في هذا التوجه، والتي تركز على المطالبات والمناشدات بأسماء صريحة، وبصور تثبت حقائق هذه المطالبات، حتى أن بعضها تم تذييله بهشتاقات رسمية لأمانات المناطق المعنية أو أمين المنطقة ذاتها من أجل الوقوف على المشكلة.
متى نرى النور؟
((الوطن)) بدورها، تلقت بعض الشكاوى بهذا الشأن وهي لم تقتصر على مدينة بعينها، فهناك سكان من أحياء المنطقة الشرقية، وسكان من محافظة خميس مشيط لجأوا إلى ((الوطن)) لتساعد في تسليط الضوء على مشكلتهم، ورفع مناشداتهم إلى المعنيين في الجهات المعنية، بعد محاولات عدة للحصول على استجابة لحل ما اعتبره البعض ((أزمة)) تحت عنوان ((متى نرى النور)).
وتفتح هذه الشكاوى أفقًا أبعد لمتابعة أحوال مناطق ومحافظات أخرى من الوارد جداً أن سكانها لم يجدوا لأصواتهم طريقاً يكشف عن مخاوفهم وقلقهم مما قد ينتج عنه استمرار ظلمة الأحياء التي يسكنونها.
عامُ بعد عام
يقول سعيد محمد القحطاني، وهو من سكان خميس مشيط ((منذ أكثر من 5 سنوات وحي الإسكان بمحافظة خميس مشيط غارق في الظلام، ما بين أعمدة إنارة موجودة مع وقف التنفيذ، وشوارع لا توجد بها أعمدة من الأساس، وهو ما عرضنا إلى خطر السرقات المتواصلة، بعد أن تكشف حال الحي لمجموعة من السارقين الذين تناهبوا حلال السكان ما بين فترة وأخرى دون أي رادع لهم)).
واستدرك ((لا غرابة ألا يردع هؤلاء رادع، فالحي الغارق في ظلامه مع عدم وجود كاميرات مراقبة في شوارعه لا يساعد الجهات الأمنية على الوصول إلى الجناة)).
حملة سرقات
يكمل القحطاني ((نعاني حملة سرقات على كيابل الأعمدة، وتحديداً في شارع الثمانين من حي الإسكان، ولا يقتصر الأمر على غياب الإنارة، بل ساعد ظلام الحي الجناة في السطو حتى على أغطية الصرف الصحي، فضلاً عن مواد البناء للبيوت قيد الإنشاء، وذلك في حي المنصورة في مخطط واحة خميس مشيط، وهو ما جعلنا نستنفر لرفع شكوانا بضرورة تشغيل الإضاءة في أعمدة الشوارع ليلاً إيقاف نشاط هؤلاء السارقين)).
ولفت إلى أنه رفع مطالبته إلى بلدية المحافظة، وهي بدورها وجهت الأمر إلى الأمانة، ومنها أبلغوني بأن الشكوى تحت نظر وزارة الإسكان، وقال ((حتى الآن لم أتلق رداً شافياً بموعد حل المشكلة، ولم تباشر أي جهة المتابعة)).
وكانت ((الوطن)) قد اطلعت على تقرير المعاملة التي رفعها القحطاني، والتي سجلت في الوارد بتاريخ 25 /6/ 1445 للهجرة، وقد ورد فيها أنه قد تم تصدير المعاملة بتاريخ 11/1 /1446 للهجرة إلى مدير عام الإدارة العامة للمشاريع لشؤون البلديات بأمانة عسير، بعد تأشيرها من رئاسة بلدية خميس مشيط، وتوقيعها من رئيس بلدية محافظة خميس مشيط بتاريخ 10/1/1446 للهجرة.
الإحالة إلى الأمانة
حاولت ((الوطن)) التواصل مع أحد المصادر المسؤولة في وزارة الإسكان، والذي أجاب بدوره أن ((ما يخص سفلتة وإنارة الطرق وتحسين جودتها فإنه يدخل في صميم عمل الأمانات)).
وأضاف ((عليكم التوجه إلى كل أمانة منطقة على حدة للتوصل إلى نتيجة مرضية بعد سماع الرد منها وإبلاغها بمطالبة المواطن وموقع الخلل المقصود)).
ما خفي كان أعظم
من جانب آخر، وتحديدا من المنطقة الشرقية وفي قرية أبو معن في شمال محافظة القطيف، أكد الدكتور سعيد محسن القحطاني أن قريته تعاني من مشكلات خدمية عدة أبرزها سفلتة وإنارة الطرق.
ولفت إلى أن وجهاء القرية الصغيرة تناوبوا على فترات لتقديم شكاواهم إلى الأمانة مطالبين بتطوير القرية الزراعية التي تسبب عدم وجود إنارة في أغلب شوارعها في إثارة قلق مستمر في نفوس ساكنيها سواء من مرتادي تلك الشوارع من أطفال وكبار في السن أو حتى نساء، أو ممن يذهبون لأداء الصلاة في المساجد القريبة، وحتى من قائدي المركبات التي كثيراً ما تتسبب لهم تلك الظلمة في رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية التي تضر الآخرين أو على الأقل تضر المركبات وقائديها، فضلاً عن الخوف مما قد يتسبب به عدم وجود إنارة في الشوارع من حوادث أخرى؛ حيث إن بعض الأطفال يخرجون للشوارع للعب في الأحياء مساءً أمام البيوت مما يعرض حياتهم للخطر.
أحياء قديمة وجديدة
إذا كانت أحياء قرية أبو معن تعد أحياء قديمة، فهناك أحياء جديدة وحديثة لا تخلو بدورها من ذات المشكلة، وعن ذلك استرجع أحمد القاسم من ساكني حي الضاحية بالدمام بدايات انتقاله للحي الجديد في محافظة الضاحية البيضاء، حيث بدت الشوارع مظلمة حينها، إذ لم تصل شبكة الكهرباء لجميع أعمدة الإنارة.
وروى أنه ((حدث أن وجدت أمام منزلي شاباً منزوياً في الظلام، ويبدو من هيئته أنه غير واعٍ لما حوله، ما جعلني أُسرع إلى الاتصال بالأمن والإبلاغ عنه خوفاً من أن أُجازف بالسكوت عنه وتحدث أي تعديات)).
هذا الموقف دفع القاسم إلى تركيب كاميرات مراقبة لمنزله من باب الاطمئنان والحذر من أي تجاوزات وتعديات بما فيها السرقة.
ونقل القاسم عن بعض جيرانه من ساكني الحي أنهم يرون الظلام وكراً للفئة الضالة من المتعاطين للمخدرات أو المنحرفين والسارقين، ونوه إلى أن الوضع استقر أكثر وهدأت النفوس بعد أن عملت البلديات والأمانة على استكمال المشروع من أرصفة وإنارة، ورأى أن ((تركيب كاميرات المراقبة بات ضرورة من ضروريات الحياة بعد أن شهدنا مواقف مخيفة من هذا النوع)).
الكاميرات ضرورة أم تعدٍ
هذا التنويه الهام إلى أهمية تركيب كاميرات مراقبة وضع المواطنين أمام آراء تباينت بين من يرى في تلك الكاميرات ضرورة كما هو حال القاسم، وبين من يراها تعدياً على الخصوصيات لمرتادي الشارع أو ساكني الحي.
ودفع هذا التباين إلى أن ترى فئة ثالثة أن المسؤولية أمنية، وأن يترك الأمر للأمن بحيث يتم تركيب كاميرات في أماكن محددة ومختلفة على أعمدة الإنارة في الشوارع بحيث يمكن بها عمل مسح شامل للحي ضماناً لعدم حدوث أي مشكلات أو سرقات.
شكاوى افتراضية
كانت ((الوطن)) قد رصدت شكاوى مواطنين وجهت إلى أمانات بعض المناطق وذلك على منصة x وذلك خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، ومنهم عبدالإله القحطاني الذي علق موجهاً مطالبته إلى أمين منطقة عسير بتاريخ 27 سبتمبر الماضي وذكر فيها ((تحتاج قريتي حوالي 20 عمود إنارة بسبب خطورتها ليلاً حيث يحدها من 3 جهات أودية وجبال وتكمن الخطورة في الثعابين والكلاب عند الذهاب للمساجد من الأطفال وكبار السن، ويوجد حوالي 40 منزلاً في سراة عبيدة، العسران، آل أبو عريج)).
وكتب محمد من العاصمة الرياض بتاريخ 25 سبتمبر الماضي ((للأسف وعلى الرغم ما توليه الحكومة من جهود وإقامة مشاريع بمئات الملايين بل بالمليارات.. مثل مشروع إنارة أحياء ظهرة لبن، إلا أننا نصطدم بأن بعض الأعمدة لا تعمل لأكثر من يومين إلى 3 أيام أسبوعياً وبشكل متكرر، ونأمل إيجاد حل سريع)) موجهاً بذلك حديثه إلى أمانة منطقة الرياض.
وعلق آخر بتاريخ 27 سبتمبر بتغريدة مشابهة بأن طريق الملك فيصل في سدوان بلسمر بلا إنارة منذ أكثر من شهرين، والبلاغات تقفل من البلدية بلا تجاوب، مناشداً أمين منطقة عسير بحل المشكلة سريعاً مع الشكر مرفقاً تعليقه بصور توضح حقيقة هذا الظلام والأعمدة العمياء.
جهود متواصلة
بدورها، كانت هيئة النقل والخدمات اللوجستية قد نشرت في تقريرها للنصف الأول من عام 2024 أنه وبسبب إضاءة الشوارع بأعمدة مزودة بالطاقة الشمسية فقد انخفضت نسبة الوفيات في التقاطعات إلى 92 %.
أما أمانة المنطقة الشرقية فقد لفتت في تقريرها عن أعمال تحسين المشهد الحضاري المنشور في نهاية أغسطس الماضي عن إصلاحها لـ900 من أعمدة الإنارة المتهالكة.
بينما أوضحت أمانة منطقة عسير أنها تولت 831 مشروعاً خلال 2023 /2024 منها 544 مشروعا في صيانة الطرق والسفلتة.
وفي آخر بيان لبلدية خميس مشيط أعلنت عن مواصلة إدارة المشاريع لأعمالها في تنفيذ مشاريع الإنارة في المخططات ومنها مخطط الجيش.
وفي بيان آخر لأمانة منطقة عسير ذكرت أن أمين منطقة عسير التقى نهاية الشهر الماضي ببلديات قطاع خميس مشيط واطلع على تقارير مؤشرات الأداء، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود، كما التقى بعدد من أهالي خميس مشيط؛ حيث أكد لهم أهمية التواصل المستمر مع المجتمع، ورصد الاحتياج ومتابعة مستوى الخدمات.
وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أطلقت أخيرا خدمة المساعد الذكي عبر منصتها وموقعها الرسمي لتعزيز التفاعل مع المستفيدين على مدار الساعة دون التدخل البشري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وفي تقرير لبرنامج جودة الحياة للعام 2023 كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن نسبة رضا المستفيدين عن جودة الطرق داخل المدن بلغت 55 % من القيمة المستهدفة 51 % بنسبة تحقيق للمؤشر بلغت 108 %.
ولفتت الوزارة إلى أنه ((بلغ إجمالي المنجز من أعمدة الإنارة بأنواعها أكثر من 146 ألف عمود إنارة، بنمو 5.33 % عن العام السابق)).
ـ أحياء تعاني من غياب إنارة الشوارع أو تعطلها
ـ ساكنو تلك الأحياء يطالبون بمعالجة هذه المشكلة لمخاطرها الشديدة
ـ بعض المطالبات تركز على تركيب كاميرات مراقبة لمنع أي تجاوزات
ـ معارضون لتركيب الكاميرات يرون فيها اعتداء على حرية ساكني الحي
55 % نسبة رضا المستفيدين عن جودة الطرق داخل المدن
146 ألف عمود إنارة أنجزتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العام 2023
5.33 % نسبة النمو في إنجاز أعمدة الإنارة خلال 2023 مقارنة بـ2022

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