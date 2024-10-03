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إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس - جريدة البورصة

10/3/2024 11:39:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إس آند بى جلوبال: قطاعا الأدوية والرعاية الصحية يقودان النمو العالمى ارتفاع الذهب عند التسوية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية البنك الدولى يدعم شعب ميانمار بتمويل يتجاوز 22 مليون دولار

أعرب الملياردير“إيلون ماسك” عن مخاوفه بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، مع بداية السنة المالية الفيدرالية للحكومة في الأول من أكتوبر، قائلًا إن بلاده تتجه نحو الإفلاس.

وأعاد“ماسك” نشر تغريدة للخبير الاقتصادي“إي جيه أنتوني”، أعلن فيها ارتفاع الدين الفيدرالي بأكثر من 204 مليارات دولار إلى مستوى قياسي جديد بلغ 35.669 تريليون دولار، في أول يوم من العام المالي 2025.

وأوضح“أنتوني” أن مما يزيد الأمر سوءًا، اضطرار وزارة الخزانة إلى خفض احتياطياتها النقدية بمقدار 72 مليار دولار، مما يعني تجاوز العجز المالي في يوم واحد لنحو 275 مليار دولار.

في وقت سابق، أعرب“روبرت كيوساكي”، مؤلف كتاب“الأب الغني والأب الفقير” الأكثر مبيعًا، عن مخاوفه بشأن تصاعد الديون الأمريكية، واصفًا إياها بأنها“المشكلة الحقيقية التي لا يستطيع ترامب ولا هاريس حلها”.

المصدر:

MENAFN03102024000202011048ID1108745697

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