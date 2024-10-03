إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس - جريدة البورصة

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أعرب الملياردير“إيلون ماسك” عن مخاوفه بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، مع بداية السنة المالية الفيدرالية للحكومة في الأول من أكتوبر، قائلًا إن بلاده تتجه نحو الإفلاس.
وأعاد“ماسك” نشر تغريدة للخبير الاقتصادي“إي جيه أنتوني”، أعلن فيها ارتفاع الدين الفيدرالي بأكثر من 204 مليارات دولار إلى مستوى قياسي جديد بلغ 35.669 تريليون دولار، في أول يوم من العام المالي 2025.
وأوضح“أنتوني” أن مما يزيد الأمر سوءًا، اضطرار وزارة الخزانة إلى خفض احتياطياتها النقدية بمقدار 72 مليار دولار، مما يعني تجاوز العجز المالي في يوم واحد لنحو 275 مليار دولار.
في وقت سابق، أعرب“روبرت كيوساكي”، مؤلف كتاب“الأب الغني والأب الفقير” الأكثر مبيعًا، عن مخاوفه بشأن تصاعد الديون الأمريكية، واصفًا إياها بأنها“المشكلة الحقيقية التي لا يستطيع ترامب ولا هاريس حلها”.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745697
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