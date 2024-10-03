حدادا على ارواح شهداء طولكرم: . إضراب شامل في الضفة الجمعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /محافظات /PNN/ أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، الإضراب الشامل في مختلف المحافظات، حدادا على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.
وقالت في بيان:
"أمام ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة مساء
الخميس في مخيم طولكرم، واستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، نتاج الدعم والإسناد والشراكة الأميركية، وعجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف هذه الحرب العدوانية، التي تطال أيضا الشعب اللبناني الشقيق، وإرهاب الدولة المنظم بالقصف على الدول في سورية واليمن وغيرها،.
وفي ظل هذه المجزرة والجريمة البشعة في مخيم طولكرم، تعلن القوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل يوم غد الجمعة في كل الأرض الفلسطينية، والخروج بفعاليات على كل مناطق التماس، والحواجز العسكرية، والتمسك بالوحدة والنضال، لإنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
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