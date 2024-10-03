حدادا على ارواح شهداء طولكرم: . إضراب شامل في الضفة الجمعة

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /محافظات /PNN/ أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، الإضراب الشامل في مختلف المحافظات، حدادا على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وقالت في بيان:

"أمام ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة مساء

الخميس في مخيم طولكرم، واستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، نتاج الدعم والإسناد والشراكة الأميركية، وعجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف هذه الحرب العدوانية، التي تطال أيضا الشعب اللبناني الشقيق، وإرهاب الدولة المنظم بالقصف على الدول في سورية واليمن وغيرها،.

وفي ظل هذه المجزرة والجريمة البشعة في مخيم طولكرم، تعلن القوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل يوم غد الجمعة في كل الأرض الفلسطينية، والخروج بفعاليات على كل مناطق التماس، والحواجز العسكرية، والتمسك بالوحدة والنضال، لإنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".