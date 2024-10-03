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عليكم بالحشرات.. أبيدوها

10/3/2024 8:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نحن‭ ‬قوم‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬ظاهرة‭ ‬التقلبات‭ ‬المناخية‭ ‬العنيفة‭ ‬بحكم‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة‭ ‬التي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أدّاها‭ ‬البعض‭ ‬سقطت‭ ‬عن‭ ‬الباقين‮»‬،‭ ‬فلا‭ ‬نعتبر‭ ‬أنفسنا‭ ‬مطالبين‭ ‬بالإسهام‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬لدرء‭ ‬مخاطر‭ ‬تلك‭ ‬التقلبات‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فالدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬استهلاكا‭ ‬لمنتجات‭ ‬البلاستيك،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬منهجية‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬لإعادة‭ ‬تدويرها‭. ‬وتفيد‭ ‬تقارير‭ ‬صدرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬علماء‭ ‬الرصد‭ ‬الجوي‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬يكاد‭ ‬يلفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬قرب‭ ‬حلول‭ ‬ديسمبر‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬شهر‭ ‬فيه،‭ ‬بل‭ ‬بسبب‭ ‬الإجهاد‭ ‬وفقدان‭ ‬السوائل،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬الأكثر‭ ‬سخونة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬عرفت‭ ‬البشرية‭ ‬علم‭ ‬رصد‭ ‬حالة‭ ‬الطقس،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬حالات‭ ‬انفلات‭ ‬مناخي‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬أعاصير‭ ‬وأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬جدا‭ ‬وسيول‭ ‬وفيضانات‭ ‬كاسحة،‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬تتعرض‭ ‬للتسخين‭ ‬بوتيرة‭ ‬سريعة،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ستظل‭ ‬ترتفع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬كائن‭ ‬حي‭ ‬بالانقراض،‭ ‬ومعظم،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الكائنات‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬جماعات‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬سلفا‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬سرادقات‭ ‬العزاء‭ ‬لتلك‭ ‬الحشرات،‭ ‬ووضع‭ ‬خطط‭ ‬لإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه‭ ‬منها،‭ ‬وبصراحة‭ ‬فإنني‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬لماذا‭ ‬يحزن‭ ‬شخص‭ ‬عاقل‭ ‬على‭ ‬انقراض‭ ‬حشرة،‭ ‬مع‭ ‬أننا‭ ‬جميعا‭ ‬لا‭ ‬نتردد‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬أي‭ ‬حشرة‭ ‬تعترض‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تعترض‭ ‬طريقنا‭!‬

أقول‭ ‬قولي‭ ‬هذا‭ ‬ثم‭ ‬أضيف‭ ‬أن‭ ‬الخواجات‭ ‬قوم‭ ‬بارعون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬يخترعون‭ ‬الأشياء‭ ‬المفيدة،‭ ‬ثم‭ ‬يحيلون‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬أشياء‭ ‬مدمرة‭ ‬وفتاكة،‭ ‬ويقتلون‭ ‬الشخص‭ ‬ويمشون‭ ‬في‭ ‬جنازته،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬يضر‭ ‬بالبيئة‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬أوروبا‭ ‬أو‭ ‬مؤخرة‭ ‬أمريكا‭: ‬الدخان‭ ‬والغبار‭ ‬والإشعاعات‭ ‬والمواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬ومادونا‭!! ‬فهم‭ ‬يبكون‭ ‬على‭ ‬الحشرات‭ ‬ويصنعون‭ ‬ويصدرون‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مبيدات‭ ‬الحشرات‭ ‬التي‭ ‬يؤدي‭ ‬استخدامها‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬البشر،‭ ‬لأنها‭ ‬تتلف‭ ‬الرئة‭ ‬وتسمم‭ ‬الدم،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬لا‭ ‬يهمني‭ ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬تختفي‭ ‬جميع‭ ‬الحشرات‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬الأرض،‭ ‬بل‭ ‬سيسعدني‭ ‬ذلك‭ ‬نكاية‭ ‬بالغربيين،‭ ‬الذين‭ ‬شكلوا‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جمعية‭ ‬لحماية‭ ‬أجناس‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭ ‬والطيور‭ ‬والحيوانات،‭ ‬ونحو‭ ‬300‭ ‬منظمة‭ ‬تعتبر‭ ‬المسلمين‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬البحار‭ ‬والبراري‭ ‬والصحاري‭ ‬بينما‭ ‬لديهم‭ ‬خمس‭ ‬جمعيات‭ ‬فقط‭ ‬تتحدث‭ ‬على‭ ‬استحياء‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

داهية‭ ‬تأخذ‭ ‬الحشرات‭ ‬والحشريين‭ ‬الذين‭ ‬يحشرون‭ ‬أنوفهم‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭! ‬وأهيب‭ ‬بالقراء‭ ‬أن‭ ‬يضاعفوا‭ ‬جهودهم‭ ‬لقتل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬العقارب‭ ‬والعناكب‭ ‬والصراصير‭ ‬باستخدام‭ ‬الشباشب‭ ‬والبراطيش‭ ‬والصحف‭ ‬القديمة‭ (‬طريقتي‭ ‬المفضلة‭ ‬لقتل‭ ‬الذباب‭)‬،‭ ‬المهم‭ ‬اقتلوها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬المبيدات‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬نفس‭ ‬الغربيين‭ ‬الذي‭ ‬يتباكون‭ ‬على‭ ‬الحشرات‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض،‭ ‬وإذا‭ ‬احتج‭ ‬الغربيون‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬قتلها‭ ‬ونكرس‭ ‬الجهود‭ ‬للقبض‭ ‬عليها‭ ‬وإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬كي‭ ‬تنعم‭ ‬بالحماية،‭ ‬ومن‭ ‬جانبي‭ ‬أتعهد‭ ‬بأن‭ ‬أصدر‭ ‬إلى‭ ‬بلاد‭ ‬الخواجات‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬بعوضة‭ ‬سودانية‭ ‬حسنة‭ ‬التغذية‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬نفقتي‭ ‬الخاصة،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬خدمة‭ ‬للبشرية‭ ‬لأن‭ ‬الخواجات‭ ‬لن‭ ‬ينتجوا‭ ‬عقارا‭ ‬ناجعا‭ ‬لعلاج‭ ‬الملاريا‭ ‬أو‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬البعوض‭ ‬ذلك‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬بلدانهم،‭ ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬فإن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للذباب‭ ‬وبإمكانها‭ ‬تفادي‭ ‬تهمة‭ ‬ممارسة‭ ‬الإرهاب‭ ‬البيئي‭ ‬بقتل‭ ‬الذباب،‭ ‬بتصدير‭ ‬الفائض‭ ‬منه‭ - ‬ويقدر‭ ‬بنحو‭ ‬مليار‭ ‬تريليون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ - ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا،‭ ‬فمتوسط‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الذباب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نحو‭ ‬837‭ ‬ألف‭ ‬ذبابة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬للأنانية‭ ‬والتكويش،‭ ‬ومن‭ ‬الخير‭ ‬لنا‭ ‬وللذباب‭ ‬أن‭ ‬نهديه‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأطلسية‭ ‬كي‭ ‬ينعم‭ ‬بالحماية‭ ‬هناك،‭ ‬بل‭ ‬أقترح‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬أن‭ ‬تهدي‭ ‬أوروبا‭ ‬الفائض‭ ‬من‭ ‬الكبسة‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬يوميا‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬طنا‭ ‬لتعيش‭ ‬عليها‭ ‬الحشرات‭ ‬هناك‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الإلقاء‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭! ‬وإذا‭ ‬دخلنا‭ ‬مجال‭ ‬تصدير‭ ‬الحشرات،‭ ‬فإننا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سنسجل‭ ‬تفوقا‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭!‬

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