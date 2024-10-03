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هولندا تعلن سرقة بيانات اتصال جميع أفراد الشرطة بهجوم إلكتروني

10/3/2024 8:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬أمس‭ ‬سرقة‭ ‬بيانات‭ ‬الاتصال‭ ‬الخاصة‭ ‬بجميع‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬الهولندية‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إلكتروني‭.‬

ووفقا‭ ‬للمسؤولين‭ ‬فإن‭ ‬التحقيقات،‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستخبارات،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬احتمالاً‭ ‬كبيراً‮»‬‭ ‬لوقوف‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‭ ‬وراء‭ ‬الاختراق‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬بيانات‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬موظف،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬ديفيد‭ ‬فان‭ ‬ويل‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭.‬

وأفادت‭ ‬التقارير‭ ‬بأن‭ ‬المخترقين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬الاتصال‭ ‬الخاصة‭ ‬بجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختراق‭ ‬جهاز‭ ‬كمبيوتر‭ ‬تابع‭ ‬للشرطة،‭ ‬وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وتضمنت‭ ‬البيانات‭ ‬المسروقة‭ ‬أسماء‭ ‬وعناوين‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬وأرقام‭ ‬هواتف،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬معلومات‭ ‬خاصة‭. ‬

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