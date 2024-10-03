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إصابة فتاة عربية تدهورت سيارتها على شارع الشيخ خليفة

10/3/2024 8:10:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


تعرضت‭ ‬فتاة‭ ‬عربية‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬عندما‭ ‬تدهورت‭ ‬سيارتها‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأولية‭ ‬للحادث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فتاة‭ ‬كانت‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬وفجأة‭ ‬فقدت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬وانقلبت‭ ‬سيارتها،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬الفتاة‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لتقلي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬وتضرر‭ ‬السيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬القامة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسار‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارة،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭. ‬

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