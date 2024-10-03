إصابة فتاة عربية تدهورت سيارتها على شارع الشيخ خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعرضت فتاة عربية لإصابات متفرقة عندما تدهورت سيارتها صباح أمس (الخميس) على شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
وتشير التفاصيل الأولية للحادث إلى أن فتاة كانت تقود سيارتها على شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس وفجأة فقدت السيطرة على عجلة القيادة وانقلبت سيارتها، نتج عن ذلك إصابة الفتاة بإصابات متفرقة وتم نقلها على أثرها بواسطة الإسعاف الوطني إلى مجمع السلمانية الطبي لتقلي العلاج اللازم وتضرر السيارة بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة حيث تم تسهيل سير المركبات القامة في نفس المسار لحين وصول شرطة المرور وتم إزاحة السيارة، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
MENAFN03102024000055011008ID1108745541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.