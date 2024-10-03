الحبس 3 سنوات لمتهمين زورا عقود عمل واستوليا على 86 ألف دينار من تمكين بالاحتيال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بهدف منع أي تحايل أو استغلال لبرامج الدعم

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكّد‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬جهوده‭ ‬الرقابية‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬تحايل‭ ‬أو‭ ‬إساءة‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬وفقاً‭ ‬لخطة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشاملة‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالتعاون‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬حرصًا‭ ‬على‭ ‬صون‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الى‭ ‬مستحقيه‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأمثل‭.‬

ونوه‭ ‬تمكين‭ ‬بالشراكة‭ ‬البناءة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لضمان‭ ‬إنفاذ‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واللوائح‭ ‬التنظيمية‭ ‬الداخلية‭ ‬لتمكين،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬القوانين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الأحكام‭ ‬والاشتراطات‭ ‬لتجنب‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬خاطئة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الجزاءات‭ ‬بحق‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬المستفيدين‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬جهوده‭ ‬الرقابية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الدعم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4 , 300‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬منذ‭ ‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭.‬

ويجدد‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعوته‭ ‬الى‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬وغير‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬بكل‭ ‬خصوصية‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تجاوزات‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الصفحة‭ ‬المخصصة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ tamkeen ‭.‬ bh ‭/‬ whistleblower ‭-‬ form ‭ ‬والخط‭ ‬الساخن‭ ‬17383383‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ report@tamkeen ‭.‬ bh ‭ .‬