الحبس 3 سنوات لمتهمين زورا عقود عمل واستوليا على 86 ألف دينار من تمكين بالاحتيال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) «تمكين»: مستمرون في الجهود الرقابية
بهدف منع أي تحايل أو استغلال لبرامج الدعم
من جانبه، أكّد صندوق العمل «تمكين» استمراره في جهوده الرقابية الرامية الى منع أي تحايل أو إساءة في استغلال الدعم من دون وجه حق وفقاً لخطة الرقابة الشاملة والإجراءات القانونية، مشيدا بالتعاون الفعال الذي تبديه الجهات الأمنية المختصة حرصًا على صون المال العام وتوجيه الدعم الى مستحقيه على الوجه الأمثل.
ونوه تمكين بالشراكة البناءة مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان إنفاذ القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، واللوائح التنظيمية الداخلية لتمكين، مشددا على ضرورة اتباع القوانين، والالتزام بكافة الأحكام والاشتراطات لتجنب أي ممارسات خاطئة قد تؤدي إلى اتخاذ الجزاءات بحق المؤسسات والأفراد المستفيدين. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق العمل «تمكين» جهوده الرقابية في متابعة المستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور أثناء وبعد انتهاء فترة الدعم، حيث تم تنفيذ أكثر من 4 , 300 زيارة تفتيشية للمستفيدين من الدعم منذ إعادة إطلاق البرامج في نوفمبر 2023 وحتى اليوم.
ويجدد صندوق العمل «تمكين» دعوته الى الجميع من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم الى الإبلاغ بكل خصوصية عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني >. tamkeen . bh / whistleblower - form والخط الساخن 17383383 أو من خلال البريد الإلكتروني report@tamkeen . bh .
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