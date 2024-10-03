((البحرين الوطني)) يطرح النسخة الثانية من تحدي الخدمات المصرفية الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف بنك البحرين الوطني (
NBB ) طرح النسخة الثانية من تحدّي الخدمات المصرفية الرقمية بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. جاء ذلك على هامش منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2024»، حيث عُقِدَت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور مسؤولين من كلا الطرفين إيذانًا بانطلاق التحدي رسميًا.
وفي أعقاب نجاح النسخة الأولى يدعو بنك البحرين الوطني المبتكرين الطموحين، مِمَّن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، إلى المشاركة في تحدي الخدمات المصرفية الرقمية 2024 والعمل على تطوير حلول مصرفية مستدامة ليحظوا بفرصة الفوز بجوائز مالية، والحصول على تدريب داخلي في كلتا المؤسستين، علاوة على الاستفادة مدة ثلاثة أشهر من برنامج الاحتضان في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي سيُمكنهم من تعزيز وتوسيع نطاق حلولهم تحت إشراف خبراء القطاع.
وبهذه المناسبة صرّح رازي أمين الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات لدى مجموعة بنك البحرين الوطني بقوله: «نحن ملتزمون بدعم الشباب البحريني، وتوجيه طاقاتهم نحو تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية. كما أننا نعمل على تعزيز ثقافتي الإبداع والاستدامة مع تزويد المشاركين بالموارد والإرشاد اللازمين لتحويل مفاهيمهم إلى واقع عبر تحدي الخدمات المصرفية الرقمية الذي يعكس مساعينا الدؤوبة الرامية إلى دعم التحول الرقمي. وإننا نتطلع قُدمًا إلى رؤية الحلول المبتكرة التي ستقدمها هذه الدفعة».
من جانبها، قالت سوزي الزيرة الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لدى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية: «نحن فخورون بشراكتنا مع بنك البحرين الوطني في تحدي الخدمات المصرفية الرقمية بنسخته الثانية، التي تسلط الضوء على مدى اهتمامنا بتمكين الشباب البحريني ليصبحوا ممكِّني الابتكار في القطاع المالي. إننا نمهد الطريق أمام الأجيال القادمة من قادة التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مصرفية رقمية تقدمية، عبر توفير منصة داعمة لتلك المواهب الشابة».
وبإمكان الشباب الآن الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لعرض أفكارهم المتطورة، واكتساب رؤى قيّمة في مجال التكنولوجيا المالية، ليتم إعدادهم كقادة المستقبل في مجال الخدمات المالية الرقمية، عن طريق التقديم على https :// >. bahrainfintechbay . com / nbb .
ويؤكد تحدي الخدمات المصرفية الرقمية التزام بنك البحرين الوطني المستمر بتعزيز التميز في الخدمات المالية، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد لحلول التكنولوجيا المالية.
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