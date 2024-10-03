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((البحرين الوطني)) يطرح النسخة الثانية من تحدي الخدمات المصرفية الرقمية

10/3/2024 8:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬طرح‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬تحدّي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬عُقِدَت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬إيذانًا‭ ‬بانطلاق‭ ‬التحدي‭ ‬رسميًا‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬نجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬يدعو‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المبتكرين‭ ‬الطموحين،‭ ‬مِمَّن‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و24‭ ‬عامًا،‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬2024‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مستدامة‭ ‬ليحظوا‭ ‬بفرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬مالية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المؤسستين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الاحتضان‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬الذي‭ ‬سيُمكنهم‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬حلولهم‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬خبراء‭ ‬القطاع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬رازي‭ ‬أمين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وتوجيه‭ ‬طاقاتهم‭ ‬نحو‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافتي‭ ‬الإبداع‭ ‬والاستدامة‭ ‬مع‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالموارد‭ ‬والإرشاد‭ ‬اللازمين‭ ‬لتحويل‭ ‬مفاهيمهم‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬عبر‭ ‬تحدي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مساعينا‭ ‬الدؤوبة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭. ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬قُدمًا‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬ستقدمها‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬سوزي‭ ‬الزيرة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اهتمامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ليصبحوا‭ ‬ممكِّني‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬إننا‭ ‬نمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬تقدمية،‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬داعمة‭ ‬لتلك‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‮»‬‭.‬

وبإمكان‭ ‬الشباب‭ ‬الآن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الفريدة‭ ‬لعرض‭ ‬أفكارهم‭ ‬المتطورة،‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ليتم‭ ‬إعدادهم‭ ‬كقادة‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬ https ‭://‬ >‭.‬ bahrainfintechbay ‭.‬ com ‭/‬ nbb ‭.‬

ويؤكد‭ ‬تحدي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬لحلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

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