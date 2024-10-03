تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء.. ((الأعلى للبيئة)) يعلن الانتهاء من تطوير 27 خدمة إلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بتطوير‭ ‬500‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬انتهى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ (‬27‭) ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬الوطنية‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬‮

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وبين‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬طورها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬شملت‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬وتقليل‭ ‬خطوات‭ ‬التقديم‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬خطوات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمات‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬لـ27‭ ‬خدمة،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬تسريع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬وتحسين‭ ‬واجهة‭ ‬وتجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬لخدماتٍ‭ ‬أخرى‭.‬‮

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وأفاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬طورها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ (‬11‭) ‬خدمة‭ ‬للتراخيص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬ترخيص‭ ‬إدارة‭ ‬المياه‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الحفريات،‭ ‬خدمة‭ ‬معاينة‭ ‬موقع،‭ ‬خدمة‭ ‬اعتماد‭ ‬خطط‭ ‬مكافحة‭ ‬الانسكابات‭ ‬النفطية،‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬خطط‭ ‬مكافحة‭ ‬الانسكابات‭ ‬النفطية،‭ ‬خدمة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬تصريف‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬المياه‭ ‬السطحية،‭ ‬خدمة‭ ‬اعتماد‭ ‬خطط‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬ترخيص‭ ‬لتصدير‭ ‬واستيراد‭ ‬المخلفات،‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬ترخيص‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬المخلفات،‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬إزالة‭ ‬مواد‭ ‬الاسبستوس،‭ ‬خدمة‭ ‬الترخيص‭ ‬لتجارة‭ ‬المنتجات‭ ‬البلاستيكية،‭ ‬وخدمة‭ ‬عدم‭ ‬ممانعة‭ ‬باستيراد‭ ‬مخلفات‭ ‬غير‭ ‬خطرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

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وتابع‭ ‬بأنه‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ (‬8‭) ‬خدمات‭ ‬للتراخيص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإدارة‭ ‬التقويم‭ ‬والتراخيص‭ ‬البيئية‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬خدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬البحرية‭ ‬والصيانة‭ ‬البحرية،‭ ‬طلب‭ ‬ترخيص‭ ‬المشاريع‭ ‬والأنشطة‭ ‬التنموية‭ ‬والصناعية‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬خدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬طلبات‭ ‬الردم‭ ‬البحري،‭ ‬خدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬طلبات‭ ‬التجريف‭ ‬والتنظيف‭ ‬البحري،‭ ‬خدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬مكاتب‭ ‬الاستشارات‭ ‬البيئية،‭ ‬خدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬مرافق‭ ‬التخزين،‭ ‬وخدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬لأعمال‭ ‬استكشافات‭ ‬وحفريات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬تطوير‭ (‬7‭) ‬خدمات‭ ‬للتراخيص‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الإشعاع‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬ترخيص‭ ‬تجديد‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬مصادر‭ ‬أشعة‭ ‬مؤينة،‭ ‬خدمة‭ ‬تصريح‭ ‬استخدام‭ ‬مصادر‭ ‬أشعة‭ ‬مؤينة،‭ ‬خدمة‭ ‬تصريح‭ ‬استيراد‭ ‬مصادر‭ ‬أشعة‭ ‬مؤينة،‭ ‬خدمة‭ ‬تصريح‭ ‬تصدير‭ /‬إعادة‭ ‬تصدير‭ ‬مصادر‭ ‬أشعة‭ ‬مؤينة،‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬مصدر‭ ‬أشعة‭ ‬مؤينة،‭ ‬خدمة‭ ‬قياس‭ ‬معدل‭ ‬الجرعة‭ ‬الإشعاعية‭ ‬ميدانياً،‭ ‬وخدمة‭ ‬قياس‭ ‬تركيز‭ ‬المواد‭ ‬المشعة‭ ‬بطريقة‭ ‬التحليل‭ ‬الطيفي‭ ‬لأشعة‭ ‬جاما‭ (‬في‭ ‬المختبر‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬واحدة‭ ‬بإدارة‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬إتمام‭ ‬دفان‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬جميع‭ ‬المعايير‭ ‬الوطنية‭ ‬والعالمية‭ ‬التي‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الإلكترونية‭.‬

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