لجنة التعاون المالي الخليجي تطلع على تطورات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الأخرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬التوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬ونتائج‭ ‬اجتماعات‭ ‬هيئة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي،‭ ‬ونتائج‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬رؤساء‭ ‬ومديري‭ ‬الإدارات‭ ‬الضريبية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬السوق‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬الوزراء‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمفاوضات‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والتكتلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وآخر‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬تحقيق‭ ‬الوحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬شارك‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومحافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬لوزراء‭ ‬المالية‭ ‬ومحافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشامل‭ ‬والمستدام‭. ‬

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