لجنة التعاون المالي الخليجي تطلع على تطورات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الأخرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع (122) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، بمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضمنت التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماع لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، إضافةً إلى نتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما اطلع الوزراء أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي على آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وآخر ما تم التوصل إليه حول برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
من جانب آخر، شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ مصرف البحرين المركزي في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع ذات العلاقة بالمستجدات والتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومناقشة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه السياسات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024، وذلك عبر تبني عدد من الحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
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