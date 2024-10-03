الملك يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس كوريا

الملك يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس كوريا
التاريخ
10/3/2024 7:15:06 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى فخامته بمناسبة ذكرى العيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
كلمات دالة
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