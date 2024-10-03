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جيش الاحتلال يقتل 99 فلسطينيا في 8 مجازر ضد عائلات بقطاع غزة

10/3/2024 7:14:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قتل‭ ‬99‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأصاب‭ ‬169‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭. ‬ب‭. ‬أ‭)‬،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتكب‭ ‬ثماني‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬99‭ ‬قتيلا‭ ‬و169‭ ‬إصابة‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬41‭ ‬ألفا‭ ‬و788،‭ ‬وعدد‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬96‭ ‬ألفا‭ ‬و794‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مواصلة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شن‭ ‬اعتداءاته‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬توقف‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬التوصل
إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬قضى‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬قياديين‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬بغارة‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ (‬شاباك‭) ‬‮«‬قضيا‮»‬‭ ‬على‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬روحي‭ ‬مشتهى‭ ‬وسامح‭ ‬السراج‭ ‬الذي‭ ‬قدمّه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬الأمن‭ ‬لدى‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬لحماس‭ ‬وسامي‭ ‬عودة‭ ‬الذي‭ ‬قدمّه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬العام‮»‬‭ ‬في‭ ‬حماس‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشتهى‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنشر‭ ‬قوات‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬وصف‭ ‬مشتهى‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬اليد‭ ‬اليمنى‮»‬‭ ‬لرئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬صنفت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬روحي‭ ‬مشتهى‭ ‬‮«‬إرهابيا‭ ‬دوليا‮»‬‭. ‬

ويقدم‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث،‭ ‬مشتهى‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬يشرف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬شؤونها‭ ‬المالية‭. ‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬إن‭ ‬سامح‭ ‬السراج‭ ‬كان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬سامي‭ ‬عودة‭ ‬كان‭ ‬زعيم‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬الحركة‭. ‬

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