جيش الاحتلال يقتل 99 فلسطينيا في 8 مجازر ضد عائلات بقطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
غزة – الوكالات: قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 99 فلسطينيا وأصاب 169 آخرين في هجمات جوية على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، «إن الجيش الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 99 قتيلا و169 إصابة بجروح مختلفة».
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 41 ألفا و788، وعدد المصابين إلى 96 ألفا و794 غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي شن اعتداءاته الجوية والبرية على قطاع غزة وسط توقف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن إمكانية التوصل
إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
من جانبه أعلن جيش الاحتلال أمس أنه قضى على ثلاثة قياديين في حماس بغارة «قبل ثلاثة أشهر» في قطاع غزة.
وقال الجيش إنه مع جهاز الأمن العام (شاباك) «قضيا» على عضو المكتب السياسي في حركة حماس روحي مشتهى وسامح السراج الذي قدمّه على أنه «المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي» لحماس وسامي عودة الذي قدمّه على أنه «رئيس جهاز الأمن العام» في حماس.
وأضاف في بيان أن «مشتهى كان أحد أبرز قادة حماس وكان له تأثير مباشر على القرارات المتعلقة بنشر قوات حماس».
كما وصف مشتهى بأنه «اليد اليمنى» لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
في عام 2015، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية روحي مشتهى «إرهابيا دوليا».
ويقدم «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، وهو مركز أبحاث، مشتهى على أنه عضو في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وأنه كان يشرف أيضا على شؤونها المالية.
وقال المجلس إن سامح السراج كان عضوا في المكتب السياسي، في حين أن سامي عودة كان زعيم جهاز الأمن الداخلي في الحركة.
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