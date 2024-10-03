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نادي سماهيج يؤكد تعزيز التعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم

10/3/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬الرياضي‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬وكرة‭ ‬الصالات‭ ‬وأحمد‭ ‬العامر‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬وكرة‭ ‬الصالات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬الرياضي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهما‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬صادق‭ ‬أحمد‭ ‬السماهيجي‭ ‬ومدير‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬علاء‭ ‬عباس‭ ‬المعلم‭ ‬وإداري‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالله‭ ‬خليل‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬تقوية‭ ‬الروابط‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمجتمع‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬لمباريات‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2025‭-‬2024م‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬حرصت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬متمثلة‭ ‬برئيس‭ ‬النادي‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأرضية‭ ‬والبيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لانتشار‭ ‬وإعادة‭ ‬النشاط‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬سماهيج‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬عطائها‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬والثمانينيات،‭ ‬إذ‭ ‬سعت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭ ‬إلى‭ ‬تكوين‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويشارك‭ ‬حالياً‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬بطولتين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بطولة‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الشباب،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬أبوقوة،‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬تقدم‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬2023م‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬لقاءات‭ ‬واجتماعات‭ ‬تشاورية‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬واتحاد‭ ‬القدم‭ ‬بخصوص‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

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