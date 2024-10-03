نادي سماهيج يؤكد تعزيز التعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل مجلس إدارة نادي سماهيج الرياضي أعضاء الاتحاد البحريني لكرة القدم محمد العجمي نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات وأحمد العامر عضو لجنة كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات بالاتحاد البحريني لكرة القدم في مقر نادي سماهيج الرياضي مساء الثلاثاء الماضي، وكان في استقبالهما أمين السر صادق أحمد السماهيجي ومدير النشاط الرياضي علاء عباس المعلم وإداري فريق كرة قدم الصالات ياسر عبدالله خليل.
وتأتي هذه الزيارة في سبيل توطيد التعاون بين نادي سماهيج والاتحاد البحرين لكرة القدم انطلاقاً من تقوية الروابط المؤسسية في كل ما يصب في صالح اللاعبين والمجتمع الرياضي، حيث يسهم نادي سماهيج في توفير الصالة الرياضية لمباريات الدوري البحريني لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2025-2024م.
والجدير بالذكر، حرصت إدارة نادي سماهيج متمثلة برئيس النادي محمد إبراهيم حسن على تهيئة الأرضية والبيئة المناسبة لانتشار وإعادة النشاط للعبة كرة القدم بنادي سماهيج التي كانت في أوج عطائها في السبعينيات والثمانينيات، إذ سعت إدارة النادي منذ تشكيل مجلس الإدارة في يونيو 2022م إلى تكوين فرق الفئات السنية والمشاركة في مختلف الدورات المحلية على مستوى مملكة البحرين.
ويشارك حالياً نادي سماهيج في بطولتين لكرة القدم، بطولة المراكز الشبابية لجيل الذهب بتنظيم من وزارة شئون الشباب، والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد البحريني لكرة القدم، ومركز تمكين شباب السهلة ومركز تمكين شباب أبوقوة، كما يشارك النادي في الدوري البحريني لكرة قدم الصالات.
ويذكر أن نادي سماهيج تقدم رسمياً في 2023م للانضمام إلى عضوية الاتحاد البحريني لكرة القدم وكانت هناك لقاءات واجتماعات تشاورية بين النادي واتحاد القدم بخصوص هذا الموضوع ومن المؤمل أن تثمر نتائج إيجابية في المستقبل القريب.
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