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مرسيليا وسان جيرمان لاستعادة التوازن

10/3/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬مواتية‭ ‬امام‭ ‬مرسيليا‭ ‬لاستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬واللحاق‭ ‬بباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬وموناكو‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬أنجيه‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ومُني‭ ‬مرسيليا‭ ‬بخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬سنتعلم‭ ‬الكثير‭ ‬هذا‭ ‬المساء‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لديّ‭ ‬ثقة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭. ‬مدرب‭ ‬سابق‭ ‬للنادي‭ (‬الأرجنتيني‭) ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا‭ ‬كان‭ ‬يقول‭: ‬‮«‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬الخسارة‮»‬،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنتعلم‭ ‬الكثير‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬يوما‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬مشوارنا‮»‬‭.‬

وتفسيرا‭ ‬لهذه‭ ‬‮«‬الهزيمة‭ ‬المستحقة‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬دي‭ ‬تسيربي‭ ‬نقطتين‭ ‬أساسيتين‭ ‬‮«‬خسرنا‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وعلينا،‭ ‬أمام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬القتالية،‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بقوة‭ ‬أكبر،‭ ‬وأن‭ ‬نبرز‭ ‬مؤهلاتنا‭ ‬البدنية‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

ويعود‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬مرسيليا‭ ‬قطب‭ ‬دفاعه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليوناردو‭ ‬باليردي‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬صفراوين‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ليون‭ ‬والتي‭ ‬حسمها‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬3‭-‬2‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬كبيرة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬ضيفه‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬بتعادلين‭ ‬فقط‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭.‬

سان‭ ‬جيرمان‭ ‬لمداواة‭ ‬جراحه‭ ‬

يمني‭ ‬موناكو‭ ‬النفس‭ ‬بمواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬شبه‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬رين‭ ‬العاشر‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬فض‭ ‬الشراكة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬مع‭ ‬شريكه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الذي‭ ‬يختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬نيس‭ ‬التاسع‭.‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬مباراة‭ ‬رين‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬نقطته‭ ‬الثمينة‭ ‬العائد‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ (‬2-2‭) ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭.‬

وكان‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى،‭ ‬عندما‭ ‬تخلف‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬بثنائية‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬النمسوي‭ ‬أدي‭ ‬هوتر‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬نقطة‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬أهنئ‭ ‬فريقي‭ ‬على‭ ‬قوته‭ ‬الذهنية‭. ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬سعيد،‭ ‬إنها‭ ‬نقطة‭ ‬جيدة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انتزاعها‭ ‬بها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يعود‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬مداواة‭ ‬جراحه‭ ‬القارية‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أرسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

وبث‭ ‬الأداء‭ ‬المخيب‭ ‬للنادي‭ ‬الباريسي‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬الشكوك‭ ‬في‭ ‬أنفس‭ ‬جماهيره‭ ‬حول‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬الفرق‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يلهث‭ ‬وراء‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وبدا‭ ‬جيدا‭ ‬تأثر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بغياب‭ ‬جناحه‭ ‬الدولي‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬بعدما‭ ‬استبعده‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬مشكلة‭ ‬التزام‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لبرشلونة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الاسباني‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬قدّم‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬الأدنى‮»‬‭ ‬من‭ ‬مستواه‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬استهداف‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بشكل‭ ‬فردي،‭ ‬الهزيمة‭ ‬من‭ ‬نصيبي،‭ ‬أتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة،‭ ‬الهزيمة‭ ‬مستحقة‭ ‬تماما‭. ‬المنافس‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ (...)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬الهوائية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬تناسبنا‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمبارزات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬لقد‭ ‬توقّع‭ ‬المدافعون‭ ‬هجماتنا‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬مهاجمونا‭ ‬أبدا‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬المدافعين‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لمعرفة‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق،‭ ‬علينا‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬نخوضها،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭. ‬إنها‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭. ‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا،‭ ‬لعبنا‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف،‭ ‬لكن‭ ‬شرح‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬تلعب‭ ‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬أفضل‭ ‬منا‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭. ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نكرر‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬



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