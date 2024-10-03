Friday, 04 October 2024 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باومان بدلا من شتيغن وعودة غنابري

10/3/2024 7:14:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختار‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬هوفنهايم‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬ضد‭ ‬البوسنة‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأصيب‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬خلال‭ ‬حمايته‭ ‬عرين‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فياريال‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ومع‭ ‬اعتزال‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الاسطوري‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬باومان‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بألوان‭ ‬ألمانيا‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬باومان‭ ‬قد‭ ‬يتقاسم‭ ‬مهام‭ ‬الوقوف‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ ‬مع‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬المباراتين،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬رفض‭ ‬الفكرة‭. ‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المباراتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬لألمانيا‭ ‬‮«‬إنه‭ (‬باومان‭) ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬لدينا‭ ‬وسيظل‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

تم‭ ‬استدعاء‭ ‬باومان‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

ويعود‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ ‬ومدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ ‬الى‭ ‬التشكيلة‭ ‬ضد‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وبعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬هولندا‭ ‬وصيفة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تتصدرها‭ ‬ألمانيا‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ (‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭) ‬ضمن‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

وجاءت‭ ‬عودة‭ ‬روديغر‭ ‬بعد‭ ‬إراحته‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬ألمانيا‭ ‬وخرجت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وكذلك‭ ‬غنابري‭ ‬الذي‭ ‬تعافى‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيخ‭ ‬كخيار‭ ‬ثالث‭ ‬لحراسة‭ ‬المرمى‭.‬



MENAFN03102024000055011008ID1108745445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث