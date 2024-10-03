باومان بدلا من شتيغن وعودة غنابري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختار‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬هوفنهايم‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬ضد‭ ‬البوسنة‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأصيب‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬خلال‭ ‬حمايته‭ ‬عرين‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فياريال‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ومع‭ ‬اعتزال‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الاسطوري‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬باومان‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بألوان‭ ‬ألمانيا‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬باومان‭ ‬قد‭ ‬يتقاسم‭ ‬مهام‭ ‬الوقوف‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ ‬مع‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬شتوتغارت‭ ‬في‭ ‬المباراتين،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬رفض‭ ‬الفكرة‭. ‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المباراتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬لألمانيا‭ ‬‮«‬إنه‭ (‬باومان‭) ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬لدينا‭ ‬وسيظل‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

تم‭ ‬استدعاء‭ ‬باومان‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

ويعود‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ ‬ومدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ ‬الى‭ ‬التشكيلة‭ ‬ضد‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وبعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬أمام‭ ‬ضيفتها‭ ‬هولندا‭ ‬وصيفة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تتصدرها‭ ‬ألمانيا‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ (‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭) ‬ضمن‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

وجاءت‭ ‬عودة‭ ‬روديغر‭ ‬بعد‭ ‬إراحته‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬ألمانيا‭ ‬وخرجت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وكذلك‭ ‬غنابري‭ ‬الذي‭ ‬تعافى‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيخ‭ ‬كخيار‭ ‬ثالث‭ ‬لحراسة‭ ‬المرمى‭.‬







