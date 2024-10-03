باومان بدلا من شتيغن وعودة غنابري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): اختار مدرب المنتخب الالماني يوليان ناغلسمان أمس الخميس حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان لتعويض غياب مارك-أندريه تير شتيغن المصاب في المباراتين ضد البوسنة وهولندا في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وأصيب تير شتيغن في ركبته خلال حمايته عرين فريقه برشلونة متصدر الدوري الإسباني في الفوز الكبير على فياريال 5-1 في 22 الشهر الماضي. ومع اعتزال حارس المرمى الاسطوري مانويل نوير في أغسطس، من المقرر أن يلعب باومان أول مباراة له بألوان ألمانيا.
وذكرت صحيفة «بيلد» الأربعاء أن باومان قد يتقاسم مهام الوقوف بين الخشبات الثلاث مع ألكسندر نوبل حارس مرمى شتوتغارت في المباراتين، لكن المدرب رفض الفكرة.
وقال ناغلسمان في إشارة إلى المباراتين المقبلتين لألمانيا «إنه (باومان) الرقم واحد لدينا وسيظل الأمر كذلك».
تم استدعاء باومان (34 عاما) لأول مرة إلى تشكيلة ألمانيا في عام 2020 لكنه لم يشارك بعد على المستوى الدولي.
ويعود مهاجم بايرن ميونيخ سيرج غنابري ومدافع ريال مدريد الإسباني أنتونيو روديغر الى التشكيلة ضد البوسنة والهرسك خارج الديار في 11 أكتوبر، وبعدها بثلاثة أيام في ميونيخ أمام ضيفتها هولندا وصيفة المجموعة الثالثة التي تتصدرها ألمانيا بفارق الاهداف (4 نقاط لكل منهما) ضمن المستوى الأول للمسابقة القارية.
وجاءت عودة روديغر بعد إراحته عقب نهاية كأس أوروبا التي استضافتها ألمانيا وخرجت من الدور ربع النهائي، وكذلك غنابري الذي تعافى من إصابة أبعدته عن البطولة القارية، إضافة إلى عودة حارس مرمى سالزبورغ النمسوي يانيس بلاسفيخ كخيار ثالث لحراسة المرمى.
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