إصابة 4 مواطنين باعتداء جنود الاحتلال عليهم قرب أريحا

إصابة 4 مواطنين باعتداء جنود الاحتلال عليهم قرب أريحا
التاريخ
10/3/2024 7:08:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا /PNN- أصيب مساء اليوم الخميس، 4 مواطنين من محافظة نابلس بجروح ورضوض أثناء مرورهم على أحد الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل مدينة أريحا.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن 4 مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب على أحد حواجز ع العسكرية المقامة عند مداخل مدينة اريحا.
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