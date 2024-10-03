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إصابة 4 مواطنين باعتداء جنود الاحتلال عليهم قرب أريحا

10/3/2024 7:08:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN- أصيب مساء اليوم الخميس، 4 مواطنين من محافظة نابلس بجروح ورضوض أثناء مرورهم على أحد الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل مدينة أريحا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن 4 مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب على أحد حواجز ع العسكرية المقامة عند مداخل مدينة اريحا.

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