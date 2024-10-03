السعودية ترفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي إلى 3.6% خلال 2024

MENAFN - Asdaf News) أوضحت ريم النقيّة مسؤولة العلاقات الاستراتيجية في وزارة الاستثمار، أن نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي قد بلغ نحو 3.6% خلال 2024، وذلك تماشيا مع مستهدفات“رؤية 2030” للوصول إلى 5.7%.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان“فرص الاستثمار في المملكة والتسهيلات، والقطاعات الواعدة للمستثمرين المحليين والأجانب”، على هامش“المعرض الدولي للامتياز التجاري” المقام حالياً في مدينة الرياض.

وقالت ريم النقيّة إن السعودية تركز على رفع مستوى المعيشة للمواطن لزيادة متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا، إضافة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، كما أن برامج“رؤية 2030” تسلط الضوء على جودة الحياة والاستثمار والصناعات، بدعم من استراتيجيات متخصصة في كل مجال.

وتطرقت، خلال عرض مرئي، إلى الدور المحوري لاستراتيجية الاستثمار الوطنية في خطة التحول الاقتصادي، التي تدعم المستثمرين من خلال أربع ركائز، بهدف زيادة الاستثمارات في المملكة بما يتماشى مع“رؤية 2030′′، والوصول إلى إجمالي تراكمي للاستثمارات بأكثر من 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وواصلت أن من أبرز ركائز هذه الاستراتيجية، تطوير فرص استثمارية متنوعة، وزيادة مساهمة المستثمرين المحليين والعالميين، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمستثمر الأجنبي والمحلي، وتوفير تسهيلات للمستثمر توفر بيئة مناسبة وجذابة.

وذكرت أن الجهات الحكومية ذات العلاقة تسهل إجراءات المستثمر الأجنبي للاستثمار داخلياً بعدة جوانب، إضافة إلى إعطائه أحقية امتلاك بنسبة 100% في بعض القطاعات للشركة التي سينشئها، وذلك بعد أن يكمل جميع المتطلبات.

ولفتت إلى أن السعودية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يربط ثلاث قارات، مما يعزز التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها. وبيّنت أن المملكة تسعى لتوفير بيئة نظيفة للسكان بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، من خلال عدة مبادرات أهمها: مبادرة السعودية الخضراء التي تعزز زراعة الأشجار والحد من التلوث.

بدوره، أوضح عمران عبدالجبار، مدير أول تطوير أعمال في وزارة الاستثمار، أن قطاع ريادة الأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات متعددة مثل التجارة الإلكترونية والصحة والسياحة في جميع أنحاء المملكة. وأشار إلى أن منظومة الاستثمار متكاملة حيث تشمل صناديق الاستثمار الجريء التي تستثمر في الشركات الناشئة، ومسرعات وحاضنات الأعمال، والبنوك والمؤسسات التمويلية، والبرامج الحكومية والخاصة.

وكشف عن وجود أكثر من 100 ممول محلي وإقليمي وعالمي في المملكة، و15 مسرعة وحاضنات أعمال، وما يزيد عن 10 مراكز بحث وتطوير. وأكد أن المملكة غنية بالفرص الاستثمارية إلى جانب قطاع البترول، ومنها: السياحة والصحة والزراعة، وعدة مجالات مختلفة.

من جهتها، أفادت سارة السميري، مديرة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، بأن الوزارة تقدم عدة خدمات عبر 3 مراحل، لتسهيل الاستثمار لرواد الأعمال سواء من يريد البدء بمشروع جديد أو التوسع في نشاط شركته التجاري داخل المملكة.

وتُعنى مرحلة قبل الإعداد، بعدة خدمات منها المساعدة في عمليات البحث عن الموقع، ودعم حالة تطوير الأعمال ودراسات الجدوى، وتقديم حوافز مصممة خصيصاً، وتنظيم زيارات الموقع.

وفيما يتعلق بمرحلة إعداد المشروع، فإن الوزارة تساعد المستثمر على تقديم المشورة بشأن هيكل الشركة، وتسهيل الحصول على التراخيص، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن التقدم بطلب للحصول على التأشيرات والتصاريح.

فيما تُركز المرحلة ما بعد الانتهاء من الإعداد، بعدة خدمات، منها مساعدة المستثمر في التغلب على العقبات وإدارة