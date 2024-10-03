إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- أصيب مساء اليوم الخميس، مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقال مصدر محلي لمراسلنا، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "التل" في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام .
وأضاف المصدر أن قوات الاختلال نصبت حاجزا عسكريا في المنطقة، وأوقفت المركبات وأجرت تفتيشا دقيقا لها، وأطلقت قنابل الصوت تجاهها.
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