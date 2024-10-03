إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN- أصيب مساء اليوم الخميس، مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مصدر محلي لمراسلنا، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "التل" في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام .

وأضاف المصدر أن قوات الاختلال نصبت حاجزا عسكريا في المنطقة، وأوقفت المركبات وأجرت تفتيشا دقيقا لها، وأطلقت قنابل الصوت تجاهها.