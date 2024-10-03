إغلاقات منتصف الليلة تزامنا مع ماراثون عمّان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت إدارة السير بمديرية الأمن العام، عن وجود إغلاقات وتحويلات مرورية لطرق حيوية، الجمعة، في العاصمة عمّان بالتزامن مع برومين ماراثون
عمّان.
وقالت إدارة السير، إنّه سيتم إغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة 12 منتصف الليل ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن مسار سباق الـ42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كم، الذي ينطلق في الساعة 5 صباحاً.
وسيغلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.
كما سيغلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة 8 صباحاً.
وأكّدت إدارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمّان الغربية تسهيلاً على سائقي المركبات، مشيرة إلى توفر كافة وسائل السلامة المرورية ووجود كوادرها في جميع مراحل برومين ماراثون عمّان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.
وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، وتُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.
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