إغلاقات منتصف الليلة تزامنا مع ماراثون عمّان

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت إدارة السير بمديرية الأمن العام، عن وجود إغلاقات وتحويلات مرورية لطرق حيوية، الجمعة، في العاصمة عمّان بالتزامن مع برومين عمّان.

وقالت إدارة السير، إنّه سيتم إغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة 12 منتصف الليل ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن مسار سباق الـ42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كم، الذي ينطلق في الساعة 5 صباحاً.

وسيغلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

كما سيغلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، ضمن سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة 8 صباحاً.

وأكّدت إدارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمّان الغربية تسهيلاً على سائقي المركبات، مشيرة إلى توفر كافة وسائل السلامة المرورية ووجود كوادرها في جميع مراحل برومين ماراثون عمّان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، وتُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.