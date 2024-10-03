الرئيس الإيراني: تعزيز العلاقات الرسمية والشعبية أفضل الطرق لتعزيز التعاون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 3 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس إن "أفضل الطرق" لتعزيز علاقات التعاون هو "تعزيز العلاقات الرسمية والشعبية والاستفادة من الدبلوماسية الرياضية".
وأضاف بزشكيان خلال كلمة ألقاها في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي المنعقدة في الدوحة تحت شعار (الدبلوماسية الرياضية) أن إيجاد بنى تحتية رياضية
إلى جانب عمل الشباب في هذا المجال يؤدي إلى "زيادة التعاون فيما بيننا" مبينا أن "آسيا لديها الكثير من الرياضات التي العالم بتاريخها وثقافتها".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "الظلم لن يبقى دون رد والكيان الصهيوني قريبا سينال عقابه" مؤكدا دعم بلاده الفصائل الفلسطينية "حتى تحرير فلسطين".
بدورها قالت رئيسة وزراء تايلاند بيتونغتارن شيناواترا في كلمة خلال القمة نفسها إن استضافة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 "لا تزال حاضرة في أذهاننا" مشيرة إلى أن موضوع القمة (الدبلوماسية الرياضية) في ظل النزاع الدائر بالشرق الأوسط "يذكرنا بالدور المهم للرياضة في ردم الهوة والتقريب بين الناس وبناء العلاقات".
وأعربت شيناواترا عن قلقها العميق إزاء "الوضع الإنساني المتفاقم" الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين الأبرياء داعية جميع أطراف النزاع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف جميع الأعمال العدائية فورا لحماية البنى التحتية المدنية والامتثال للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".
وبينت أن "العالم الذي نعيش فيه يواجه تحديات تتطلب منا الحلول" مشيرة إلى أن "التطورات التكنولوجيا المتطورة المتسارعة تعيد رسم معالم حياتنا".
وقالت "إننا بصفتنا قادة علينا أن نقود المسيرة ومعا نحن نملك مفتاح الحل ويكمن الحل بالتعاون معا في مختلف القطاعات لتحقيق الاستقرار".
وأوضحت أنه من المهم العودة إلى فكرة اعتماد "هندسة مالية أكثر صلابة" وأنه في العام المقبل وتحت رئاسة بلادها للحوار سيتم تنظيم مناقشات رفيعة المستوى لدول الحوار ترتبط بالبنية المالية واستكشاف إمكانية إرساء منصة حول التعاون المالي.
بدوره قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان إن مبادرة عقد القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها الدوحة "تستحق الإشادة نظرا لأهميتها كمنصة مهمة للتواصل والتعاون بين دول المنطقة والعالم".
وأكد رئيس طاجيكستان في كلمته خلال القمة حرص بلاده على تنمية وتوسعة التعاون في جميع المجالات المنوطة بها في إطار حوار التعاون الآسيوي إلى جانب تعزيز "علاقاتها المثمرة المباشرة" مع دول المنطقة.
وبين أن بلاده تولي اهتماما مستمرا بتنمية الرياضة وتطوير مقوماتها الخاصة بالبنية التحتية وتعزيز نمط الحياة الصحي وتعليم جيل الشباب بهذه الروح مشيرا إلى أنه في مايو من هذا العام تم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بشأن اليوم العالمي لكرة القدم إذ تم إعلان يوم 25 مايو يوما عالميا لكرة القدم وسيتم الاحتفال به سنويا على المستوى الدولي.
وقال إن طاجيكستان باعتبارها "دولة محبة للسلام" ترى أن السبيل الوحيد لحل جميع الخلافات والصراعات هو "المفاوضات والاستخدام الفعال للآليات والأدوات السياسية والدبلوماسية" مؤكدا ضرورة مراعاة القانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذ قرارات هذه المنظمة الدولية الخاصة بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967. (النهاية)
س س س / م ع ع
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