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الرئيس الإيراني: تعزيز العلاقات الرسمية والشعبية أفضل الطرق لتعزيز التعاون

10/3/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس إن "أفضل الطرق" لتعزيز علاقات التعاون هو "تعزيز العلاقات الرسمية والشعبية والاستفادة من الدبلوماسية الرياضية".
وأضاف بزشكيان خلال كلمة ألقاها في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي المنعقدة في الدوحة تحت شعار (الدبلوماسية الرياضية) أن إيجاد بنى تحتية رياضية إلى جانب عمل الشباب في هذا المجال يؤدي إلى "زيادة التعاون فيما بيننا" مبينا أن "آسيا لديها الكثير من الرياضات التي العالم بتاريخها وثقافتها".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "الظلم لن يبقى دون رد والكيان الصهيوني قريبا سينال عقابه" مؤكدا دعم بلاده الفصائل الفلسطينية "حتى تحرير فلسطين".
بدورها قالت رئيسة وزراء تايلاند بيتونغتارن شيناواترا في كلمة خلال القمة نفسها إن استضافة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 "لا تزال حاضرة في أذهاننا" مشيرة إلى أن موضوع القمة (الدبلوماسية الرياضية) في ظل النزاع الدائر بالشرق الأوسط "يذكرنا بالدور المهم للرياضة في ردم الهوة والتقريب بين الناس وبناء العلاقات".
وأعربت شيناواترا عن قلقها العميق إزاء "الوضع الإنساني المتفاقم" الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين الأبرياء داعية جميع أطراف النزاع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف جميع الأعمال العدائية فورا لحماية البنى التحتية المدنية والامتثال للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".
وبينت أن "العالم الذي نعيش فيه يواجه تحديات تتطلب منا الحلول" مشيرة إلى أن "التطورات التكنولوجيا المتطورة المتسارعة تعيد رسم معالم حياتنا".
وقالت "إننا بصفتنا قادة علينا أن نقود المسيرة ومعا نحن نملك مفتاح الحل ويكمن الحل بالتعاون معا في مختلف القطاعات لتحقيق الاستقرار".
وأوضحت أنه من المهم العودة إلى فكرة اعتماد "هندسة مالية أكثر صلابة" وأنه في العام المقبل وتحت رئاسة بلادها للحوار سيتم تنظيم مناقشات رفيعة المستوى لدول الحوار ترتبط بالبنية المالية واستكشاف إمكانية إرساء منصة حول التعاون المالي.
بدوره قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان إن مبادرة عقد القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها الدوحة "تستحق الإشادة نظرا لأهميتها كمنصة مهمة للتواصل والتعاون بين دول المنطقة والعالم".
وأكد رئيس طاجيكستان في كلمته خلال القمة حرص بلاده على تنمية وتوسعة التعاون في جميع المجالات المنوطة بها في إطار حوار التعاون الآسيوي إلى جانب تعزيز "علاقاتها المثمرة المباشرة" مع دول المنطقة.
وبين أن بلاده تولي اهتماما مستمرا بتنمية الرياضة وتطوير مقوماتها الخاصة بالبنية التحتية وتعزيز نمط الحياة الصحي وتعليم جيل الشباب بهذه الروح مشيرا إلى أنه في مايو من هذا العام تم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بشأن اليوم العالمي لكرة القدم إذ تم إعلان يوم 25 مايو يوما عالميا لكرة القدم وسيتم الاحتفال به سنويا على المستوى الدولي.
وقال إن طاجيكستان باعتبارها "دولة محبة للسلام" ترى أن السبيل الوحيد لحل جميع الخلافات والصراعات هو "المفاوضات والاستخدام الفعال للآليات والأدوات السياسية والدبلوماسية" مؤكدا ضرورة مراعاة القانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذ قرارات هذه المنظمة الدولية الخاصة بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967. (النهاية)

س س س / م ع ع




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