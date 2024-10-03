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اصطدام سفينتي شحن في مضيق البوسفور بإسطنبول

10/3/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 3 - 10 (كونا) -- قالت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء إن سفينتي شحن اصطدمتا في مضيق البوسفور اليوم الخميس قبالة ساحل (أسكودار) بالطرف الآسيوي من (إسطنبول) كبرى المدن التركية.
وأوضحت الوكالة أن الحادث شهد اصطدام سفينة شحن طولها 80 مترا كانت تبحر من مدينة (باطوم) الجورجية إلى السعودية بأخرى طولها 180 مترا كانت في طريقها من إسبانيا إلى جورجيا.
وأضاف أن مديرية أمن السواحل التركية أرسلت أربعة زوارق إنقاذ سريعة إلى مكان الحادث ليتم سحب السفينتين إلى أحد الموانئ في منطقة (آهركابي) على المضيق. (النهاية)

ط ا / م ع ع




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