اصطدام سفينتي شحن في مضيق البوسفور بإسطنبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 3 - 10 (كونا) -- قالت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء إن سفينتي شحن اصطدمتا في مضيق البوسفور اليوم الخميس قبالة ساحل (أسكودار) بالطرف الآسيوي من (إسطنبول) كبرى المدن التركية.
وأوضحت الوكالة أن الحادث شهد اصطدام سفينة شحن طولها 80 مترا كانت تبحر من مدينة (باطوم) الجورجية إلى السعودية بأخرى طولها 180 مترا كانت في طريقها من إسبانيا إلى جورجيا.
وأضاف أن مديرية أمن السواحل التركية أرسلت أربعة زوارق إنقاذ سريعة إلى مكان الحادث ليتم سحب السفينتين إلى أحد الموانئ في منطقة (آهركابي) على المضيق. (النهاية)
ط ا / م ع ع
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