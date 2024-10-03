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الأردن ومصر يؤكدان ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال على لبنان فورا

10/3/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم الخميس ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان "فورا" محذرين من "التبعات الكارثية" لاستمراره على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع عبد العاطي أكدا خلاله أن عدوان الاحتلال على غزة ولبنان وخطواته التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية "تدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة".
ونقل البيان عن الوزيرين تشديدهما على ضرورة إيقاف العدوان على غزة ولبنان والتصعيد في الضفة الغربية فورا مؤكدين وقوف الأردن ومصر "بالمطلق" مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.
ودان الجانبان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وقصف عاصمته وقتل مواطنيه داعين إلى ضرورة دعم جهود الدولة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل وإعادة نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.
وشدد الوزيران على دعم بلديهما جهود لبنان لانتخاب رئيس جديد للبنان وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها وتمكينها وعلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للبنان في ضوء نزوح أكثر من مليون لبناني داخليا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الوزيران أيضا إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإيقاف عدوانه على غزة ولبنان. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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