الأردن ومصر يؤكدان ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال على لبنان فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 3 - 10 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم الخميس ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان "فورا" محذرين من "التبعات الكارثية" لاستمراره على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع عبد العاطي أكدا خلاله أن عدوان الاحتلال على غزة ولبنان وخطواته التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية "تدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة".
ونقل البيان عن الوزيرين تشديدهما على ضرورة إيقاف العدوان على غزة ولبنان والتصعيد في الضفة الغربية فورا مؤكدين وقوف الأردن ومصر "بالمطلق" مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.
ودان الجانبان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وقصف عاصمته وقتل مواطنيه داعين إلى ضرورة دعم جهود الدولة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل وإعادة نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.
وشدد الوزيران على دعم بلديهما جهود لبنان لانتخاب رئيس جديد للبنان وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها وتمكينها وعلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للبنان في ضوء نزوح أكثر من مليون لبناني داخليا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الوزيران أيضا إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإيقاف عدوانه على غزة ولبنان. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
MENAFN03102024000071011013ID1108744788
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