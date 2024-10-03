كاظمة والعربي يكملان عقد الدور نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 10 (كونا) -- أكمل اليوم الخميس فريقا كاظمة والعربي عقد الدور نصف النهائي بعد فوز الأول على القادسية 26/22 فيما انتصر الثاني على النصر 26/23 ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد للموسم 2023/2024 التابع للموسم الرياضي
الماضي والذي يستكمل هذا الموسم.
وعلى صالة الشيخ سعد العبدالله بلغ كاظمة الدور نصف النهائي بعد فوزه على القادسية بنتيجة 22/26 حيث انهى كاظمة الشوط الأول متفوقا بنتيجة 9/10 وسط تألق حارسه عبدالعزيز الظفيري وفي الشوط الثاني واصل كاظمة تفوقه لينهي المباراة لصالحة.
وفي المباراة الثانية أقصى العربي منافسه النصر بعد الفوز عليه بنتيجة 26/23 ويكتمل الدور نصف النهائي بمواجهتي الكويت مع السالمية وكاظمة مع العربي بعد غد السبت في صالة الشيخ سعد العبدالله. (النهاية) ح م ش / ط أ ب
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