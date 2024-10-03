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كاظمة والعربي يكملان عقد الدور نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد

10/3/2024 2:56:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 10 (كونا) -- أكمل اليوم الخميس فريقا كاظمة والعربي عقد الدور نصف النهائي بعد فوز الأول على القادسية 26/22 فيما انتصر الثاني على النصر 26/23 ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد للموسم 2023/2024 التابع للموسم الرياضي الماضي والذي يستكمل هذا الموسم.
وعلى صالة الشيخ سعد العبدالله بلغ كاظمة الدور نصف النهائي بعد فوزه على القادسية بنتيجة 22/26 حيث انهى كاظمة الشوط الأول متفوقا بنتيجة 9/10 وسط تألق حارسه عبدالعزيز الظفيري وفي الشوط الثاني واصل كاظمة تفوقه لينهي المباراة لصالحة.
وفي المباراة الثانية أقصى العربي منافسه النصر بعد الفوز عليه بنتيجة 26/23 ويكتمل الدور نصف النهائي بمواجهتي الكويت مع السالمية وكاظمة مع العربي بعد غد السبت في صالة الشيخ سعد العبدالله. (النهاية) ح م ش / ط أ ب

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