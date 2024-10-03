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انعقاد الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي بقطر بمشاركة كويتية

10/3/2024 2:56:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 10 (كونا) -- انعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة دولة الكويت بوفد برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام.
وقال وزير المالية القطري علي الكواري في كلمته أمام الاجتماع إن دول مجلس التعاون أثبتت على مدى السنوات الماضية قدراتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات المالية والاقتصادية مضيفا أن اجتماع اليوم يأتي لتعزيز مسيرة الإنجازات من خلال "تعميق التعاون حول أهم القضايا التي تهمنا جميعا".
وأشار إلى أن أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يحقق نموا بنسبة 2ر3 بالمئة لعام 2024 مع زيادة هذه النسبة إلى 3ر3 بالمئة في عام 2025 مع استمرار تراجع التضخم العالمي إلى 9ر5 بالمئة في عام 2024 و5ر4 بالمئة في عام 2025 وهي نفس الوتيرة للسنوات السابقة رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 7ر4 بالمئة في عام 2025 مقابل توقعات بنمو بنسبة 4ر2 بالمئة لهذا العام.
وأوضح أن هذه النسبة تعتبر "جيدة" بالمقارنة مع عام 2023 الذي شهد "أداء ضعيفا نسبيا" نتيجة خفض مستويات إنتاج النفط ضمن الجهود لدعم أسعاره متوقعا استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من الإنفاق في تنفيذ خطط التنمية وفق الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية والدور المتنامي للقطاع الخاص.
وشدد على أنه بهدف الحفاظ على هذا المسار المستقبلي الإيجابي "يجب الاستمرار في مبادرات التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لاكتساب مواقع أعلى للتنافسية الأمر الذي يصب في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الفترة الماضية كانت حافلة بالإنجازات والعمل المثمر من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون.
وأضاف البديوي أن هذه الإنجازات انعكست على المواطن الخليجي والمقيم وأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تساهم بشكل كبير في هذه الإنجازات من خلال عملها الدؤوب.
وقال إنه على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية إلا أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة 7ر4 بالمئة في عام 2025 متفوقا على كبرى الاقتصاديات العالمية كما أكد البنك الدولي أيضا على أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أنه على ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول فإن دول مجلس التعاون أصبحت قبلة للعديد من الشركات الدولية وذلك بسبب النقلة النوعية فيها والتي تحمل بين طياتها العديد من الفرص التجارية الواعدة لا سيما مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال.
يذكر أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام ترأس وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع. (النهاية)

س س س / م ع ع




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