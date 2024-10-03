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ألمانيا تحتفل بالذكرى ال34 لإعادة توحيدها

10/3/2024 2:56:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 3 - 10 (كونا) -- احتفلت ألمانيا اليوم الخميس بالذكرى ال34 لإعادة توحيدها في فعالية أقيمت بمدينة (شفيرين) شمالي البلاد بحضور سياسي على رأسه المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.
واستهل شولتس الاحتفالات التي بدأت بإجراء قداس في إحدى كنائس المدينة وحضرها قرابة 500 شخص بإلقاء خطاب أكد فيه على أهمية توحيد الألمانيتين.
وقال إن الوحدة "أحرزت تقدما كبيرا" مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها لم تكتمل قائلا "لن أفشي سرا إذا قلت إن وحدة بلادنا لم تكتمل حتى بعد مرور 34 عاما عليها".
واعتبر شولتس الوحدة الألمانية "مهمة صعبة" مضيفا أنه "لا يوجد بلد واحد في العالم واجه تحديا مثل التحدي الذي واجهته ألمانيا في العقود الماضية" عازيا ذلك إلى "الجمع بين مجتمعين ظلا منقسمين اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لأكثر من أربعة عقود".
ودعا في كلمته إلى تعزيز توحيد الظروف المعيشية بين شرق ألمانيا وغربها قائلا إن ذلك يجب أن يحدث حيثما كانت الدولة قادرة على خلق فرص حياة أفضل ومستويات معيشة متكافئة بين شطري ألمانيا.
وفي إشارة منه إلى انتشار ظاهرة اليمين المتطرف في ولايات ألمانية شرقية أعرب شولتز عن اعتقاده بأن بلاده ما زالت تواجه معركة صعبة ضد المتطرفين والشعبويين.
وانتقد شولتس انتخاب المواطنين في ولايات ألمانية شرقية الحزب اليميني المتطرف (البديل) قائلا إن الناخبين يصوتون لصالح الشعبويين الذين يحاربون الديمقراطية معتبرا ذلك أمرا مضر بألمانيا وباقتصادها وبسمعتها على الصعيد الدولي.
وكان حزب (البديل) قد حقق في سبتمبر الماضي نتائج تاريخية في انتخابات ثلاث ولايات ألمانية شرقية هي (ساكسونيا) و(براندنبورغ) و(تورنغن). (النهاية)

ع ن ج / ف ا س




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