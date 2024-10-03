ألمانيا تحتفل بالذكرى ال34 لإعادة توحيدها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 3 - 10 (كونا) -- احتفلت ألمانيا اليوم الخميس بالذكرى ال34 لإعادة توحيدها في فعالية أقيمت بمدينة (شفيرين) شمالي البلاد بحضور سياسي
على رأسه المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.
واستهل شولتس الاحتفالات التي بدأت بإجراء قداس في إحدى كنائس المدينة وحضرها قرابة 500 شخص بإلقاء خطاب أكد فيه على أهمية توحيد الألمانيتين.
وقال إن الوحدة "أحرزت تقدما كبيرا" مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها لم تكتمل قائلا "لن أفشي سرا إذا قلت إن وحدة بلادنا لم تكتمل حتى بعد مرور 34 عاما عليها".
واعتبر شولتس الوحدة الألمانية "مهمة صعبة" مضيفا أنه "لا يوجد بلد واحد في العالم واجه تحديا مثل التحدي الذي واجهته ألمانيا في العقود الماضية" عازيا ذلك إلى "الجمع بين مجتمعين ظلا منقسمين اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لأكثر من أربعة عقود".
ودعا في كلمته إلى تعزيز توحيد الظروف المعيشية بين شرق ألمانيا وغربها قائلا إن ذلك يجب أن يحدث حيثما كانت الدولة قادرة على خلق فرص حياة أفضل ومستويات معيشة متكافئة بين شطري ألمانيا.
وفي إشارة منه إلى انتشار ظاهرة اليمين المتطرف في ولايات ألمانية شرقية أعرب شولتز عن اعتقاده بأن بلاده ما زالت تواجه معركة صعبة ضد المتطرفين والشعبويين.
وانتقد شولتس انتخاب المواطنين في ولايات ألمانية شرقية الحزب اليميني المتطرف (البديل) قائلا إن الناخبين يصوتون لصالح الشعبويين الذين يحاربون الديمقراطية معتبرا ذلك أمرا مضر بألمانيا وباقتصادها وبسمعتها على الصعيد الدولي.
وكان حزب (البديل) قد حقق في سبتمبر الماضي نتائج تاريخية في انتخابات ثلاث ولايات ألمانية شرقية هي (ساكسونيا) و(براندنبورغ) و(تورنغن). (النهاية)
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