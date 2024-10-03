نيكاي الياباني يرتفع 2% مع تراجع الين بعد تعليقات لرئيس الوزراء



واغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 1.97 بالمئة عند 38552.06 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.2 بالمئة عند 2683.71 نقطة.



وقال إيشيبا إن اليابان ليست في بيئة مناسبة لزيادة إضافية في أسعار الفائدة، في محاولة واضحة للتخلص من سمعته باعتباره من أنصار سياسة التشديد النقدي، وذلك بعد اجتماع مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأربعاء.



ولامس الين أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، بعد ارتفاعه في أعقاب فوز إيشيبا في انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم يوم الجمعة.



ويميل الين والأسهم اليابانية إلى التحرك في اتجاهين معاكسين، وذلك نظراً لأن العملة المحلية الأقوى تضر بقدرة المصدرين على المنافسة عند إعادة الإيرادات إلى اليابان.



وتباطأت مكاسب المؤشر نيكاي إلى حد ما مع اقتراب المؤشر من المستوى النفسي المهم عند 39 ألف نقطة.



وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، إن هناك تركيزاً متزايداً على الكيفية التي ستتشكل بها السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة.



وأضافت ((هذه العوامل غير مؤكدة إلى حد ما، وقد تؤثر بشكل مؤقت على سوق الأسهم))، لكن ضعف الين قد يدعم الأسهم الخميس.



وكان إيشيبا قد قال وقت سابق إنه سيزيد الضرائب على الدخل الاستثماري وإن هناك مجالاً لزيادة الضرائب على الشركات. ولكنه بدأ يتراجع عن تركيزه على الانضباط المالي.



وحقق المؤشر نيكاي مكاسب واسعة النطاق، إذ صعدت أسهم 181 من أصل 225 شركة. وارتفعت أسهم شركات التصدير على خلفية ضعف الين. وارتفع سهم مجموعة سوني 1.1 بالمئة وسهم شركة صناعة السيارات تويوتا موتور 1.3 بالمئة.



واقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى نظيراتها في الولايات المتحدة مما ساهم في تعزيز مكاسب المؤشر نيكاي.



وارتفعت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق 2.7 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 2.4 بالمئة.



وارتفع سهم شركة فاست ريتيلنج ذات الوزن الثقيل على المؤشر نيكاي 3.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة الأم لـسلسلة متاجر يونيكلو أمس الأربعاء إن مبيعات المتاجر المحلية ارتفعت في سبتمبر.- وكالات

