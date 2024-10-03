هبوط أسعار الأرز بعد تخفيف الهند قيود التصدير



هبط سعر الأرز الأبيض التايلندي ذي نسبة كسر 5% (وهو المعيار الرئيسي للسوق في آسيا) بنحو 11% إلى 509 دولارات للطن أمس، وفق جمعية مصدري الأرز في تايلندا. ويُعد هذا أكبر انخفاض مسجل منذ مايو 2008، ما أدى إلى استمرار التراجع في الأسعار لتبلغ أدنى مستوى منذ أكثر من 15 شهراً.



صعدت أسعار الأرز العام الماضي بعدما فرضت الهند -وهي أكبر مصدر في العالم- قيوداً على الصادرات للحد من ارتفاع الأسعار المحلية قبل الانتخابات.

وخففت الهند من تلك القيود بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة، ما قد يسهم في تقليص الفائض المحلي وتخفيض تكاليف الاستيراد لدول مثل إندونيسيا والسنغال.

يُعد الأرز غذاء أساسياً لمليارات الأشخاص، إذ يُسهم بما يصل إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ورغم تراجع أسعار الأرز، فإن تكلفة المواد الغذائية الأساسية الأخرى تواصل الارتفاع نتيجة الأحوال الجوية القاسية التي تهدد المحاصيل عبر كافة أنحاء العالم.-وكالات

