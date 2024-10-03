طوابير السفن في الموانئ الأمريكية تزدحم بسبب الإضرابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشهد الموانئ الأمريكية ازدحامًا غير مسبوق للسفن مع استمرار إضراب عمال الموانئ لليوم الثالث، ما يهدد بتفاقم نقص السلع الأساسية مثل الموز وقطع غيار السيارات. ويقدر أن ما لا يقل عن 45 سفينة حاويات علقت خارج الموانئ الشرقية والخليجية في انتظار التفريغ.
الإضراب، الذي يشارك فيه 45 ألف عامل من اتحاد عمال الموانئ الدولية (ILA) على طول الساحل الشرقي والخليج، جاء بعد فشل مفاوضات جديدة مع اتحاد أصحاب العمل في قطاع الشحن البحري (USMX) حول عقود جديدة تمتد لست سنوات. يطالب العمال بزيادة كبيرة في الأجور ووقف مشاريع الأتمتة التي تهدد بفقدان الوظائف.
ورغم عدم تحديد أي مفاوضات جديدة، إلا أن أصحاب الموانئ ألمحوا مساء الأربعاء إلى استعدادهم لبحث رفع عرض الأجور تحت ضغط من البيت الأبيض، الذي يدعم العمال. ويتوقع المحللون أن يتضاعف عدد السفن المتكدسة بحلول نهاية الأسبوع، مع احتمال أن تستغرق الأزمة أسابيع أو حتى شهورًا للحل.
وقد يشمل الحل توجيه السفن نحو الموانئ الغربية باستخدام قناة بنما، مما سيزيد من تكاليف النقل ويؤخر التسليم، نقلا عن رويترز.
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