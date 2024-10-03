Friday, 04 October 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طوابير السفن في الموانئ الأمريكية تزدحم بسبب الإضرابات

10/3/2024 2:53:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشهد الموانئ الأمريكية ازدحامًا غير مسبوق للسفن مع استمرار إضراب عمال الموانئ لليوم الثالث، ما يهدد بتفاقم نقص السلع الأساسية مثل الموز وقطع غيار السيارات. ويقدر أن ما لا يقل عن 45 سفينة حاويات علقت خارج الموانئ الشرقية والخليجية في انتظار التفريغ.


الإضراب، الذي يشارك فيه 45 ألف عامل من اتحاد عمال الموانئ الدولية (ILA) على طول الساحل الشرقي والخليج، جاء بعد فشل مفاوضات جديدة مع اتحاد أصحاب العمل في قطاع الشحن البحري (USMX) حول عقود جديدة تمتد لست سنوات. يطالب العمال بزيادة كبيرة في الأجور ووقف مشاريع الأتمتة التي تهدد بفقدان الوظائف.


ورغم عدم تحديد أي مفاوضات جديدة، إلا أن أصحاب الموانئ ألمحوا مساء الأربعاء إلى استعدادهم لبحث رفع عرض الأجور تحت ضغط من البيت الأبيض، الذي يدعم العمال. ويتوقع المحللون أن يتضاعف عدد السفن المتكدسة بحلول نهاية الأسبوع، مع احتمال أن تستغرق الأزمة أسابيع أو حتى شهورًا للحل.


وقد يشمل الحل توجيه السفن نحو الموانئ الغربية باستخدام قناة بنما، مما سيزيد من تكاليف النقل ويؤخر التسليم، نقلا عن رويترز.


MENAFN03102024000072011014ID1108744759

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث