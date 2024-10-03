طوابير السفن في الموانئ الأمريكية تزدحم بسبب الإضرابات



الإضراب، الذي يشارك فيه 45 ألف عامل من اتحاد عمال الموانئ الدولية (ILA) على طول الساحل الشرقي والخليج، جاء بعد فشل مفاوضات جديدة مع اتحاد أصحاب العمل في قطاع الشحن البحري (USMX) حول عقود جديدة تمتد لست سنوات. يطالب العمال بزيادة كبيرة في الأجور ووقف الأتمتة التي تهدد بفقدان الوظائف.



ورغم عدم تحديد أي مفاوضات جديدة، إلا أن أصحاب الموانئ ألمحوا مساء الأربعاء إلى استعدادهم لبحث رفع عرض الأجور تحت ضغط من البيت الأبيض، الذي يدعم العمال. ويتوقع المحللون أن يتضاعف عدد السفن المتكدسة بحلول نهاية الأسبوع، مع احتمال أن تستغرق الأزمة أسابيع أو حتى شهورًا للحل.



وقد يشمل الحل توجيه السفن نحو الموانئ الغربية باستخدام قناة بنما، مما سيزيد من تكاليف النقل ويؤخر التسليم، نقلا عن رويترز.





