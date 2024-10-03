إطلاق أول مشروع لتزويد القطاع الصناعي المحلي بـغاز الريشة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
أطلقت الحكومة اليوم الخميس، أول مشروع لتزويد القطاع الصناعي المحلي بكميات من الغاز الطبيعي المضغوط تصل إلى 3 ملايين قدم مكعب يوميا.
وتستقبل الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، أولى شحنات الغاز الطبيعي المضغوط القادمة من حقل الريشة، عبر شركة غاز الأردن، لافتتاح مشروعها الأول من نوعه في المملكة، مشروع توليد الكهرباء لتغطية الإستهلاك الداخلي للشركة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، نأمل أن يساعد حقل الريشة على تطوير سوق الغاز الطبيعي بشكل كبير ويوفر مصدرا محليا للطاقة.
وبين أن مشروع تزويد الغاز الطبيعي للصناعات يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويأتي ضمن مشروع الوزارة لايصال الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، وضمن مشروع آخر للوزارة لإيصال الغاز الطبيعي بالأنابيب للتجمعات الصناعية.
وأكد "نعمل على إعداد قانون للغاز الطبيعي لينظم جميع الأعمال المرتبطة فيه".
وقال مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، نسعى لتطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجه بما يساعد على تحقيق أمن التزود.
وأضاف أن نقل الغاز الطبيعي لا يتم إلا من خلال الأنابيب إلا أننا من خلال مشروع ضغط الغاز تمكنا من نقله بعد ضغطه وتقليل حجمه.
وقال رئيس هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من حقل الريشة يوفر 50% من الكلف مقارنة بالديزل.
MENAFN03102024000072011014ID1108744757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.