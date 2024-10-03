إطلاق أول مشروع لتزويد القطاع الصناعي المحلي بـغاز الريشة

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

أطلقت الحكومة اليوم الخميس، أول مشروع لتزويد القطاع الصناعي المحلي بكميات من الغاز الطبيعي المضغوط تصل إلى 3 ملايين قدم مكعب يوميا.



وتستقبل الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، أولى شحنات الغاز الطبيعي المضغوط القادمة من حقل الريشة، عبر شركة غاز الأردن، لافتتاح مشروعها الأول من نوعه في المملكة، مشروع توليد الكهرباء لتغطية الإستهلاك الداخلي للشركة.

وقال الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، نأمل أن يساعد حقل الريشة على تطوير سوق الغاز الطبيعي بشكل كبير ويوفر مصدرا محليا للطاقة.



وبين أن مشروع تزويد الغاز الطبيعي للصناعات يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويأتي ضمن مشروع الوزارة لايصال الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، وضمن مشروع آخر للوزارة لإيصال الغاز الطبيعي بالأنابيب للتجمعات الصناعية.



وأكد "نعمل على إعداد قانون للغاز الطبيعي لينظم جميع الأعمال المرتبطة فيه".



وقال مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، نسعى لتطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجه بما يساعد على تحقيق أمن التزود.

وأضاف أن نقل الغاز الطبيعي لا يتم إلا من خلال الأنابيب إلا أننا من خلال مشروع ضغط الغاز تمكنا من نقله بعد ضغطه وتقليل حجمه.

وقال رئيس هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من حقل الريشة يوفر 50%؜ من الكلف مقارنة بالديزل.