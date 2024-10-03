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القضاة: يجب زيادة الصادرات من خلال احياء برامج التصدير

10/3/2024 2:53:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، حرص الوزارة على مأسسة واستدامة الشراكة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في تجاوز الصعوبات، وزيادة الصادرات الأردنية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد القضاة خلال لقائه الخميس، رئيس وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، وممثلي القطاعات الصناعية، على مأسسة الشراكة مع القطاع الصناعي من خلال عقد لقاء شهري ثابت مع ممثلي القطاع الصناعي للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع بشكل مباشر والعمل على حلها ضمن الإمكانيات المتاحة، وخصوصا فيما يتعلق بمعيقات التصدير الى الخارج،/ مشددا على ضرورة زيادة الصادرات الأردنية من خلال احياء برامج التصدير والترويج.

وأضاف، أن وجود قطاع خاص قوي ومدعوم يعني اقتصادا وطنيا قويا مزدهرا، مشيرا إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي سيعمل على اتخاذ قرارات تساهم في دعم القطاع الصناعي والقطاعات الانتاجية الأخرى، مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستكون صوت الصناعيين لدى مجلس الوزراء والوزارات الاخرى ذات العلاقة.

من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الحغبير، أن القطاع الصناعي الأردني متفائل بالحكومة الحالية من خلال حرص الفريق الاقتصادي فيها على التواصل مع القطاعات الانتاجية المختلفة ومنها القطاع الصناعي، موضحا أن من ابرز مطالب القطاع الصناعي هي المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية وجمركية امام الصادرات الأردنية الى اسواقها، فعلى الرغم من تطبيق برنامج المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل الواردات من الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها، الا انه لم يتم تفعيل هذا النظام من الأردنم بشكل فاعل، مشددا على ان ان القطاع الصناعي لا يطالب باغلاق السوق الاردني، ولكنه يطالب بالمنافسة العادلة امام المنتجات الصناعية المثيلة في السوق المحلي واسواق التصدير.

وأشار الجغبير أن إغلاق أي مول سيؤدي إلى اختلال خطير في توازن السوق، مشيراً إلى أن تأثير ذلك لا يقتصر على الموردين فقط، بل يمتد ليشمل التجار، والشركات، وحتى المستهلكين، الأمر الذي يتىطلب تدخل وزارة الصناعة لإتخاذ قرارات حاسمة من أجل تعزيز الصناعات الوطنية والحد من هيمنة المنتجات المستوردة على السوق الأردني.
وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي وأهمها طلب تمديد فترة التقديم لصندوق دعم وتطوير الصناعة لمدة سنة واحدة اضافية لتمكين المنشآت من تحقيق ما تعهدت به من مستهدفات، ومواجهة اي تحديات قد تطرأ خلال فترة التنفيذ.

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