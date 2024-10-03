Friday, 04 October 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق مشاريع إدماج الشباب في عملية التنمية في الأردن

10/3/2024 2:53:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عائشة بنت فيصل اليوم الخميس، إطلاق الاتحاد الأوروبيّ مشاريعَ "إدماج الشباب في عملية التنمية في الأردن بالشراكة مع هيئة أجيال السلام والجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة البلقاء التطبيقية ومنظمة التعليم من أجل التوظيف - الأردنية.

وتهدف خمسة مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز انخراط الشباب في مجتمعاتهم المحلية.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيير-كريستوف شاتزيفاس عزم الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المستمر لحكومة الأردن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب (2019 - 2025).

وقال إن الهدف المشترك بيننا هو تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشباب في مجتمعاتنا. من خلال خمسة مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليون يورو.

وبين أن الاتحاد الأوروبي سيدعم التدريب والجهود الرامية إلى تعزيز المهارات الريادية لـ 25,000 شابٍ وشابةٍ أردنيين، بهدف تسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وانخراط الشباب في مجتمعاتهم المحلية وتمويل المبادرات الاجتماعية على المستوى المحلي.

من جانبه، أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات أهمية بناء وتنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة بفاعليةٍ في مختلف مجالات الحياة وأهمية توفير مساحات آمنة وداعمة للشباب تمكنهم من بناء قدراتهم وتدعم تواصلهم مع أقرانهم في المجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن ما يتضمنه البرنامج من محاور تعنى بالصحة النفسية والمشاركة المدنية والمهارات الرقمية يتوافق مع محاور الشباب والصحة والنشاط البدني والشباب والمواطنة والمشاركة الفاعلة والشباب والتعليم والتكنولوجيا في الاستراتيجية الوطنية للشباب، مما يمكن الشباب من المشاركة في تحديد أولوياتهم ومشاركة تطلعاتهم مع صُنَّاع القرار، وهو ما يترجم رؤى ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة، والتي يُعَدُّ الشباب فيها ركيزةً أساسيةً لتحقيق مستهدفاتها.

وبدورها، أعربت الرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام، لما الحطاب، عن سعادتها بالشراكات التي تقام من خلال مشاريع إدماج الشباب في عملية التنمية، بوصفها نموذجًا مثاليًّا للنهجِ التشاركيِّ الذي يجمعُ بينَ الخبراتِ المختلفةِ لتحقيق أهدافٍ مشتركة.

وأضافت: "نتحدثُ عن رؤيةٍ شاملةٍ تتجاوزُ الحلولَ المؤقتةَ، حيثُ نسعى وفقَ نهجٍ تشاركيٍّ لإدماج الشبابِ في عمليةِ التنميةِ في الأردن".

واعتبرت أن هذا النهجَ هو الذي يمكنُنا من فتحِ آفاقٍ جديدةٍ للشباب وزيادةِ مشاركتهم في سوقِ العملِ، مما يُعزِّزُ من أدوارهم في مجتمعاتِهم ويسهمُ بشكلٍ مباشرٍ في تحقيقِ التنميةِ المستدامة."

وأكَّدت الحطاب النهج الشمولي الذي تعتمده هيئةُ أجيالِ السلامِ في عملها والذي يشملُ أدواتًا مثلَ الرياضةِ والفنِّ وكسبِ التأييدِ، والحوارِ، والتمكينِ والإعلام. مضيفةً "نحن نؤمنُ بأنَّ تمكينَ الشبابِ ليس مجرّدَ غايةٍ نصلُ إليها، بل هي عمليةٌ مستمرةٌ تتطلَّبُ تعزيزَ المهاراتِ والقدراتِ، وتوفيرَ الفرصِ للتعلُّمِ والنموِّ، ودعمَ المشاركةِ الفعَّالةِ في المجتمعِ، وإرساءَ قيمِ التسامحِ والمواطنةِ المسؤولة.

وشكَّلَ حفلُ الإطلاقِ فرصةً للشباب لتسليط الضوء على احتياجاتهم المتعددة لضمان تسهيل وصولهم إلى سوق العمل وانخراطهم في مجتمعاتهم المحلية.

وتهدف الشراكة مع الجامعات إلى تطوير 30 مبادرة مجتمعية مستدامة يقوم الطلاب بتصميمها استنادًا إلى حلول مخصصة لتلبية احتياجات مجتمعاتهم المحلية.

MENAFN03102024000072011014ID1108744754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث