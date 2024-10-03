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افتتاح أول ‏محطة كهرباء بغاز الريشة

10/3/2024 2:53:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة إن "تكلفة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي تقل بنسة 35 % مقارنة باستخدام الديزل، و50 % مقارنة بالوقود الثقيل، ما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي في حال تحوله إلى استخدامه".
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أمس أول مشروع من نوعه في الأردن وهو محطة لتوليد الكهرباء لمصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، في الموقر، وباستخدام الغاز الطبيعي المضغوط المنتج من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، إذ تتم عملية نقل الغاز الطبيعي من محطة الريشة إلى موقع المصنع في مدينة الموقر بواسطة شاحنات، وهذه أول ‏محطة توليد كهرباء تعمل على غاز الريشة مخصصة للقطاع الصناعي.
وأكد الخرابشة أهمية محطة توليد الكهرباء التي تستهلك 3 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لتوليد 10 ميجا واط من احتياجات المصنع، مشيرا إلى أن حقل الريشة ينتج 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مضيفا "نسعى اعتمادا على هذه الكميات بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي".
ولفت إلى جهود شركة البترول الوطنية في تطوير الحقل بزيادة إنتاجه ليصل إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025 و200 مليون قدم مكعب في عام 2030.
وبين أن المشروع يعتبر واحدا من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة بخفض الكلف التشغيلية للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي من (25 %- 50 %)، وسيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي وستزيد من قدرته التنافسية جراء الانخفاض في الكلف، وبالتوازي سيحسن ذلك من إيرادات شركة البترول الوطنية وسيمكنها من التوسع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً من إيراداتها المتأتية من مبيعات الغاز.
‏وأضاف الخرابشة، "هذه المشاريع تتماشى مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي تقوم على ركيزتين إحداها إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار5.6 % بحلول عام 2030 خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية "مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد قانون لتنظيم الأعمال المتعلقة بالغاز الطبيعي في المملكة".
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني، وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
من جانبه، قال مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة "إن الشركة تسعى إلى تطوير العمل في حقل الريشة وزيادة إنتاجيته"، مبينا أن مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي مهم لتحقيق الأمن الصناعي من خلال تقليل كلف التشغيل بالاعتماد على مصدر محلي وقليل التكلفة.
من جهته، أكد رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، خليل أبو الرب، على اهتمام الشركة بالسعي للاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أهمية التوسع مستقبلا باستخدامات الغاز الطبيعي في قطاعات مختلفة، لجدواه في تقليل ما يقارب 70 % من كلفة الإنتاج.
وشدد المدير العام لشركة غاز الأردن صلاح الخزاعلة على أهمية المشروع لاستغلال الغاز الطبيعي ودعم الاستثمار فيه لضمان استمرارية التزويد بالجملة والتجزئة، مؤكدا أيضا أهمية مشروع توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي في مصنع الكلورين لدوره في تحقيق الأمان الاقتصادي والبيئي باستخدام مصدر محلي أقل تكلفة وأقل تلويثا للبيئة.
من جهته بين رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة أن المشروع يعد فرصة لتعزيز مكانة المنطقة والقطاع الصناعي.

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