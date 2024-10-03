افتتاح أول ‏محطة كهرباء بغاز الريشة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان - قال وزير
الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة إن "تكلفة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي تقل بنسة 35 % مقارنة باستخدام الديزل، و50 % مقارنة بالوقود الثقيل، ما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي في حال تحوله إلى استخدامه".
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أمس أول مشروع من نوعه في الأردن وهو محطة لتوليد الكهرباء لمصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، في الموقر، وباستخدام الغاز الطبيعي المضغوط المنتج من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، إذ تتم عملية نقل
الغاز الطبيعي من محطة الريشة إلى موقع المصنع في مدينة الموقر بواسطة شاحنات، وهذه أول محطة توليد كهرباء تعمل على غاز الريشة مخصصة للقطاع الصناعي.
وأكد الخرابشة أهمية محطة توليد الكهرباء التي تستهلك 3 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لتوليد 10 ميجا واط من احتياجات المصنع، مشيرا إلى أن حقل الريشة ينتج 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مضيفا "نسعى اعتمادا على هذه الكميات بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي".
ولفت إلى جهود شركة البترول الوطنية في تطوير الحقل بزيادة إنتاجه ليصل إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025 و200 مليون قدم مكعب في عام 2030.
وبين أن المشروع يعتبر واحدا من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة بخفض الكلف التشغيلية للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي من (25 %- 50 %)، وسيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي وستزيد من قدرته التنافسية جراء الانخفاض في الكلف، وبالتوازي سيحسن ذلك من إيرادات شركة البترول الوطنية وسيمكنها من التوسع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً من إيراداتها المتأتية من مبيعات الغاز.
وأضاف الخرابشة، "هذه المشاريع تتماشى مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي تقوم على ركيزتين إحداها إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار5.6 % بحلول عام 2030 خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية "مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد قانون لتنظيم الأعمال المتعلقة بالغاز الطبيعي في المملكة".
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني، وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
من جانبه، قال مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة "إن الشركة تسعى إلى تطوير العمل في حقل الريشة وزيادة إنتاجيته"، مبينا أن مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي مهم لتحقيق الأمن الصناعي من خلال تقليل كلف التشغيل بالاعتماد على مصدر محلي وقليل التكلفة.
من جهته، أكد رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، خليل أبو الرب، على اهتمام الشركة بالسعي للاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أهمية التوسع مستقبلا باستخدامات الغاز الطبيعي في قطاعات مختلفة، لجدواه في تقليل ما يقارب 70 % من كلفة الإنتاج.
وشدد المدير العام لشركة غاز الأردن صلاح الخزاعلة على أهمية المشروع لاستغلال الغاز الطبيعي ودعم الاستثمار فيه لضمان استمرارية التزويد بالجملة والتجزئة، مؤكدا أيضا أهمية مشروع توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي في مصنع الكلورين لدوره في تحقيق الأمان الاقتصادي والبيئي باستخدام مصدر محلي أقل تكلفة وأقل تلويثا للبيئة.
من جهته بين رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة أن المشروع يعد فرصة لتعزيز مكانة المنطقة والقطاع الصناعي.
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