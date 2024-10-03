شرط أبو طعيمة يربك الجزيرة ويدفعه نحو شلباية.. ريحانية يقضي إجازة خاصة في سورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
شرط المدرب أبو طعيمة يربك الجزيرة
تسبب شرط وضعه المدرب أمجد أبو طعيمة، في إرباك إدارة نادي الجزيرة التي خاطبت المدرب لتولي مهمة قيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق عثمان الحسنات.
نادي الجزيرة، وبعد فشل التعاقد مع المدرب جمال أبو عابد، ذهب إلى أمجد أبو طعيمة، لاستقطابه لتدريب الفريق، حيث أسفرت المفاوضات عن اتفاق شبه كامل، قبل أن يأتي شرط أبو طعيمة ليعقد المشهد.
أبو طعيمة اشترط خروج صالح الجوهري من الجهاز الفني، حيث كان يعمل الجوهري ضمن الجهاز الفني السابق، وهو ما أربك الإدارة التي تعددت آراؤها في هذا الموضوع، خاصة وأن صالح يعتبر من نجوم الجزيرة القدامى، ويحظى بحب أبناء الجزيرة.
الجوهري رفض إعادته للفئات العمرية، وتمسك في البقاء في الفريق الأول، وهو ما رفضه أبو طعيمة، الأمر الذي دفع الإدارة لبذل جهد إضافي أملا في التوصل لحل يرضي الطرفين.
المفاوضات لم تصل لاتفاق بين
أبو طعيمة والجزيرة رغم المحاولات، ما دفع النادي لطلب التعاقد مع المدرب محمود شلباية.
تأجيل دورة "البرو" بسبب الوضع الراهن في المنطقة
خاطب اتحاد كرة القدم، جميع المشاركين في دورة التدريب الدولية "البرو"، لإبلاغهم بتأجيل موعد انطلاق المرحلة الثالثة من الدورة والذي كان مقررا مطلع الأسبوع المقبل.
وقرر الاتحاد تأجيل الدورة لتقام الشهر المقبل، معللا التأجيل بالأوضاع الصعبة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان، والتصعيد الإسرائيلي الإيراني.
ووصلت دورة "البرو" إلى مرحلتها الثالثة، بإشراف المحاضر ديان صالح ومساعديه من المدربين المحليين.
ملعب خماسي يسعف فريقا بالمحترفين قبيل مباراة مهمة
أسعف ملعب خماسي، أحد فرق المحترفين لكرة القدم، الذي كان يبحث عن ملعب لخوض وجبة تدريبية قبيل مباراة مهمة بدوري المحترفين، عندما وافق إداريو الملعب على استضافة تدريب الفريق.
القصة بدأت عندما ذهب هذا الفريق لإجراء تدريب على ملعب محجوز مسبقا، ليتفاجأ النادي أن هذا الملعب محجوز لمباراة بالفئات، ما دفع إدارة النادي للبحث عن ملعب بديل، فلم تجد سوى ملعب خماسي احتضن هذا التدريب الذي سبق مباراة مهمة بيوم واحد.
حادث مشابه أيضا حصل مع ناد آخر بالمحترفين، عندما ذهب الفريق للتدرب، قبل أن يتفاجأ بوجود مباراة على أرضية الملعب، ما دفعه للبحث عن ملعب جديد.
لاعبو كوريا يخشون ستاد عمان
كشفت التغطية الإعلامية الكورية الجنوبية للمباراة التي تجمع المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري التي تقام يوم الخميس المقبل على ستاد عمان، عن اهتمام كبير بهذه المواجهة التي تأتي ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
الإعلام الكوري كشف عن تخوفه من هذه المباراة، كون منتخب النشامى يعتبر صعب المراس على أرضه وبين جمهوره.
ووفق ما تناوله الزميل أحمد الملاح على صفحته على الفيسبوك، وترجمة عن الصحف الكورية، فإن الكوريين يرون أن منتخب النشامى يتمتع بقوة على أرضه، مشيرين إلى 5 مباريات للمنتخب بعد كأس آسيا على ستاد عمان انتهت بثلاثة انتصارات وتعادلين.
كما تناول الإعلام الكوري الاهتمام الأردني بهذه المباراة، مستشهدين بنفاد التذاكر.
الكوريون قالوا إن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، وللمرة الأولى منذ 11 عاما، قام باستئجار طائرة لتقل 300 مشجع إلى ستاد عمان لمؤازرة منتخب بلادهم.
الترجمة أشارت أيضا إلى أن ستاد عمان خصص 700 إلى 800 تذكرة للجمهور الكوري، وفق ما تحدثت به الصحافة الكورية الجنوبية.
مهمتان تحكيميتان آسيويتان في إيران وتايلند
خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره الأردني، لتكليف طاقمين من الحكام الأردنيين، لإدارة مباراتين في دوري أبطال آسيا (النخبة والثاني)، خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي.
وكلف الاتحاد الآسيوي الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي، لإدارة مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، تقام في إيران، كما تم تكليف الحكام أحمد يعقوب وأيمن عبيدات وعمر عجاج ومحمد عرفة، لإدارة مباراة في تايلند، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.
ريحانية يقضي إجازة خاصة في سورية
قضى محترف فريق الفيصلي لكرة القدم السوري محمد ريحانية، خلال الأسبوع الحالي، إجازة خاصة في سورية وتحديدا في حلب، في مؤشر على حالة جفاء فنية بينه وبين المدرب.
واستأذن ريحانية المدير الفني للفريق رأفت محمد، في الذهاب في إجازة إلى حلب لمدة 3 أيام، قبل أن تجبر الظروف اللاعب السوري على تمديد الإجازة.
ريحانية توجه إلى سورية السبت الماضي، على أن يقيم هناك 3 أيام، ولكنه لم يحضر في الموعد المحدد نتيجة ظروف قسرية وفق ما أبلغ النادي، بانتظار أن يكون قد عاد إلى عمان خلال الساعات الماضية، في حال نجح في تذليل العقبات.
كواليس النجوم
. مدرب محلي انتقد بشدة بعض الجماهير التي تتقلب آراؤها وفق النتائج وليس وفق أسس فنية.. المدرب قال: "بعض الجماهير ترفع المدرب إلى السماء عند تحقيق الفوز، وسرعان ما تهوي به إلى سابع أرض عند الخسارة، رغم أن الفاصل الزمني بين المباراتين ربما لا يتعدى أياما قليلة، وهذا يدل على أن العاطفة هي التي تحرك الجمهور فقط".
. جمهور الحسين إربد الذي زحف لتشجيع فريقه في مدرجات ستاد عمان أول من أمس أمام فريق الكويت الكويتي ببطولة دوري أبطال آسيا 2، أكد على انتمائه وولائه للقميص الأصفر.. الحضور الجماهيري كشف عن الظلم الذي تعرض له جمهور الحسين إربد، نتيجة عدم اعتماد ستاد الحسن ملعبه البيتي في البطولة الآسيوية، بسبب عدم جاهزية الملعب وفق تقرير الاتحاد الآسيوي.. الجمهور أكد أن مدرجات ستاد الحسن كانت ستمتلئ لو أقيمت المباراة في إربد.. جمهور الحسين إربد في مباراة الكويت أمتع وأقنع.
. مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يحاول بشكل غير مباشر، إرسال رسالة إلى إدارة النادي، مفادها أن بطولة الدرع لا تعنيه، وأن الإدارة لا يجب أن تحاسبه على النتائج في هذه البطولة التي يتخذ منها محطة للتحضير للدوري.
. جمهور الفيصلي البعيد عن مصنع القرار، يتساءل عن "قصة" بطاقة الانتقال الدولية للاعب هادي الحوراني، موعد ظهوره مع الفريق في المباريات الرسمية، وفيما إذا كان جاهزا فنيا وبدنيا.. الجمهور أشار إلى أن الحوراني وقع مع الفيصلي نصف موسم، وهذه المدة قاربت على الانتهاء ولم يظهر اللاعب مع الفريق.
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