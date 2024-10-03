شرط أبو طعيمة يربك الجزيرة ويدفعه نحو شلباية.. ريحانية يقضي إجازة خاصة في سورية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



شرط المدرب أبو طعيمة يربك الجزيرة

تسبب شرط وضعه المدرب أمجد أبو طعيمة، في إرباك إدارة نادي الجزيرة التي خاطبت المدرب لتولي مهمة قيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق عثمان الحسنات.



نادي الجزيرة، وبعد فشل التعاقد مع المدرب جمال أبو عابد، ذهب إلى أمجد أبو طعيمة، لاستقطابه لتدريب الفريق، حيث أسفرت المفاوضات عن اتفاق شبه كامل، قبل أن يأتي شرط أبو طعيمة ليعقد المشهد.



أبو طعيمة اشترط خروج صالح الجوهري من الجهاز الفني، حيث كان يعمل الجوهري ضمن الجهاز الفني السابق، وهو ما أربك الإدارة التي تعددت آراؤها في هذا الموضوع، خاصة وأن صالح يعتبر من نجوم الجزيرة القدامى، ويحظى بحب أبناء الجزيرة.



الجوهري رفض إعادته للفئات العمرية، وتمسك في البقاء في الفريق الأول، وهو ما رفضه أبو طعيمة، الأمر الذي دفع الإدارة لبذل جهد إضافي أملا في التوصل لحل يرضي الطرفين.



المفاوضات لم تصل لاتفاق بين

أبو طعيمة والجزيرة رغم المحاولات، ما دفع النادي لطلب التعاقد مع المدرب محمود شلباية.



تأجيل دورة "البرو" بسبب الوضع الراهن في المنطقة

خاطب اتحاد كرة القدم، جميع المشاركين في دورة التدريب الدولية "البرو"، لإبلاغهم بتأجيل موعد انطلاق المرحلة الثالثة من الدورة والذي كان مقررا مطلع الأسبوع المقبل.



وقرر الاتحاد تأجيل الدورة لتقام الشهر المقبل، معللا التأجيل بالأوضاع الصعبة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان، والتصعيد الإسرائيلي الإيراني.



ووصلت دورة "البرو" إلى مرحلتها الثالثة، بإشراف المحاضر ديان صالح ومساعديه من المدربين المحليين.



ملعب خماسي يسعف فريقا بالمحترفين قبيل مباراة مهمة

أسعف ملعب خماسي، أحد فرق المحترفين لكرة القدم، الذي كان يبحث عن ملعب لخوض وجبة تدريبية قبيل مباراة مهمة بدوري المحترفين، عندما وافق إداريو الملعب على استضافة تدريب الفريق.



القصة بدأت عندما ذهب هذا الفريق لإجراء تدريب على ملعب محجوز مسبقا، ليتفاجأ النادي أن هذا الملعب محجوز لمباراة بالفئات، ما دفع إدارة النادي للبحث عن ملعب بديل، فلم تجد سوى ملعب خماسي احتضن هذا التدريب الذي سبق مباراة مهمة بيوم واحد.



حادث مشابه أيضا حصل مع ناد آخر بالمحترفين، عندما ذهب الفريق للتدرب، قبل أن يتفاجأ بوجود مباراة على أرضية الملعب، ما دفعه للبحث عن ملعب جديد.



لاعبو كوريا يخشون ستاد عمان

كشفت التغطية الإعلامية الكورية الجنوبية للمباراة التي تجمع المنتخب الوطني أمام نظيره الكوري التي تقام يوم الخميس المقبل على ستاد عمان، عن اهتمام كبير بهذه المواجهة التي تأتي ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.



الإعلام الكوري كشف عن تخوفه من هذه المباراة، كون منتخب النشامى يعتبر صعب المراس على أرضه وبين جمهوره.



ووفق ما تناوله الزميل أحمد الملاح على صفحته على الفيسبوك، وترجمة عن الصحف الكورية، فإن الكوريين يرون أن منتخب النشامى يتمتع بقوة على أرضه، مشيرين إلى 5 مباريات للمنتخب بعد كأس آسيا على ستاد عمان انتهت بثلاثة انتصارات وتعادلين.



كما تناول الإعلام الكوري الاهتمام الأردني بهذه المباراة، مستشهدين بنفاد التذاكر.



الكوريون قالوا إن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، وللمرة الأولى منذ 11 عاما، قام باستئجار طائرة لتقل 300 مشجع إلى ستاد عمان لمؤازرة منتخب بلادهم.

الترجمة أشارت أيضا إلى أن ستاد عمان خصص 700 إلى 800 تذكرة للجمهور الكوري، وفق ما تحدثت به الصحافة الكورية الجنوبية.



مهمتان تحكيميتان آسيويتان في إيران وتايلند

خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره الأردني، لتكليف طاقمين من الحكام الأردنيين، لإدارة مباراتين في دوري أبطال آسيا (النخبة والثاني)، خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي.



وكلف الاتحاد الآسيوي الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي، لإدارة مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، تقام في إيران، كما تم تكليف الحكام أحمد يعقوب وأيمن عبيدات وعمر عجاج ومحمد عرفة، لإدارة مباراة في تايلند، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.



ريحانية يقضي إجازة خاصة في سورية

قضى محترف فريق الفيصلي لكرة القدم السوري محمد ريحانية، خلال الأسبوع الحالي، إجازة خاصة في سورية وتحديدا في حلب، في مؤشر على حالة جفاء فنية بينه وبين المدرب.



واستأذن ريحانية المدير الفني للفريق رأفت محمد، في الذهاب في إجازة إلى حلب لمدة 3 أيام، قبل أن تجبر الظروف اللاعب السوري على تمديد الإجازة.

ريحانية توجه إلى سورية السبت الماضي، على أن يقيم هناك 3 أيام، ولكنه لم يحضر في الموعد المحدد نتيجة ظروف قسرية وفق ما أبلغ النادي، بانتظار أن يكون قد عاد إلى عمان خلال الساعات الماضية، في حال نجح في تذليل العقبات.



كواليس النجوم

. مدرب محلي انتقد بشدة بعض الجماهير التي تتقلب آراؤها وفق النتائج وليس وفق أسس فنية.. المدرب قال: "بعض الجماهير ترفع المدرب إلى السماء عند تحقيق الفوز، وسرعان ما تهوي به إلى سابع أرض عند الخسارة، رغم أن الفاصل الزمني بين المباراتين ربما لا يتعدى أياما قليلة، وهذا يدل على أن العاطفة هي التي تحرك الجمهور فقط".



. جمهور الحسين إربد الذي زحف لتشجيع فريقه في مدرجات ستاد عمان أول من أمس أمام فريق الكويت الكويتي ببطولة دوري أبطال آسيا 2، أكد على انتمائه وولائه للقميص الأصفر.. الحضور الجماهيري كشف عن الظلم الذي تعرض له جمهور الحسين إربد، نتيجة عدم اعتماد ستاد الحسن ملعبه البيتي في البطولة الآسيوية، بسبب عدم جاهزية الملعب وفق تقرير الاتحاد الآسيوي.. الجمهور أكد أن مدرجات ستاد الحسن كانت ستمتلئ لو أقيمت المباراة في إربد.. جمهور الحسين إربد في مباراة الكويت أمتع وأقنع.



. مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يحاول بشكل غير مباشر، إرسال رسالة إلى إدارة النادي، مفادها أن بطولة الدرع لا تعنيه، وأن الإدارة لا يجب أن تحاسبه على النتائج في هذه البطولة التي يتخذ منها محطة للتحضير للدوري.



. جمهور الفيصلي البعيد عن مصنع القرار، يتساءل عن "قصة" بطاقة الانتقال الدولية للاعب هادي الحوراني، موعد ظهوره مع الفريق في المباريات الرسمية، وفيما إذا كان جاهزا فنيا وبدنيا.. الجمهور أشار إلى أن الحوراني وقع مع الفيصلي نصف موسم، وهذه المدة قاربت على الانتهاء ولم يظهر اللاعب مع الفريق.