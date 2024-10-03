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الأردن ومصر يؤكدان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري

10/3/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة د. بدر عبد العاطي، اليوم، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحذرا من التبعات الكارثية لاستمرار هذا العدوان على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وشدد الوزيران في اتصال هاتفي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين على أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والخطوات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية تدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة. وأكدا ضرورة وقف العدوان على غزة وعلى لبنان والتصعيد في الضفة الغربية بشكل فوري.

وأكد الصفدي وعبد العاطي وقوف المملكة ومصر بالمطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، ودانا العدوان الإسرائيلي على لبنان وقصف عاصمته وقتل مواطنيه.

وأكد الوزيران على ضرورة دعم جهود الدولة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل وإعادة نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.

وشددا على دعم البلدين جهود لبنان لانتخاب رئيس جديد، وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها وتمكينها.

كما شدد الصفدي وعبد العاطي على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للبنان في ضوء نزوح أكثر من مليون لبناني داخلياً نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأكد الوزيران ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم، وإلزام إسرئيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة ولبنان.

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