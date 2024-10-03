الأردن ومصر يؤكدان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة د. بدر عبد العاطي، اليوم، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحذرا من التبعات الكارثية لاستمرار هذا العدوان على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد الوزيران في اتصال هاتفي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين على أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والخطوات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية تدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة. وأكدا ضرورة وقف العدوان على غزة وعلى لبنان والتصعيد في الضفة الغربية بشكل فوري.
وأكد الصفدي وعبد العاطي وقوف المملكة ومصر بالمطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، ودانا العدوان الإسرائيلي على لبنان وقصف عاصمته وقتل مواطنيه.
وأكد الوزيران على ضرورة دعم جهود الدولة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل وإعادة نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.
وشددا على دعم البلدين جهود لبنان لانتخاب رئيس جديد، وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها وتمكينها.
كما شدد الصفدي وعبد العاطي على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للبنان في ضوء نزوح أكثر من مليون لبناني داخلياً نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأكد الوزيران ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم، وإلزام إسرئيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة ولبنان.
MENAFN03102024000072011014ID1108744719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.