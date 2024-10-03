السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى ملك مملكة بلجيكا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بروكسل- قدم السفير يوسف البطاينة، يوم الخميس الموافق ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤، أوراق اعتماده إلى ملك مملكة بلجيكا جلالة الملك فيليب، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة بلجيكا، خلال مراسم أقيمت في القصر الملكي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جلالة الملك فيليب، وتمنياته للشعب البلجيكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، طلب الملك فيليب من السفير البطاينة نقل
تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام الحكومة البلجيكية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متميناً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار مسؤولي القصر الملكي، وممثلون عن وزارة الخارجية البلجيكية.
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