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السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى ملك مملكة بلجيكا

10/3/2024 2:52:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بروكسل- قدم السفير يوسف البطاينة، يوم الخميس الموافق ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤، أوراق اعتماده إلى ملك مملكة بلجيكا جلالة الملك فيليب، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة بلجيكا، خلال مراسم أقيمت في القصر الملكي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جلالة الملك فيليب، وتمنياته للشعب البلجيكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، طلب الملك فيليب من السفير البطاينة نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام الحكومة البلجيكية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متميناً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار مسؤولي القصر الملكي، وممثلون عن وزارة الخارجية البلجيكية.

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