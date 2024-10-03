10 مبان أمنية لخدمة ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن جهودها الهادفة للارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين بمختلف شرائحهم، استكملت مديرية الأمن العام بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تجهيز عشرة مراكز أمنية في مختلف محافظات المملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات كافة.
ويأتي تجهيز هذه المراكز التي شملت كذلك مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، ضمن الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مديرية الأمن العام والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والهادفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن الخدمات توفير خدمة استدعاء مترجمي لغة الإشارة في جلسات التحقيق التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الصم، وتوفير مركبات مهيأة لنقل الموقوفين والمحكومين ذوي الإعاقة، وتعزيز وصولهم للمعلومات من خلال تحويل المطبوعات والمنشورات التوعوية التي تصدرها المديرية بالأشكال الميسرة وذلك بطباعتها بطريقة برايل أو خط مكبر أو توفيرها بصيغ إلكترونية (ملفات وورد)، وترجمتها بلغة الإشارة لتمكينهم من الاطلاع عليها وفهم مضامينها، وتوفير محاضر التحقيق بالأشكال الميسرة لهم.
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