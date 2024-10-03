10 مبان أمنية لخدمة ذوي الإعاقة

MENAFN - Alghad Newspaper) ضمن جهودها الهادفة للارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين بمختلف شرائحهم، استكملت مديرية الأمن العام بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تجهيز عشرة مراكز أمنية في مختلف محافظات المملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات كافة.



ويأتي تجهيز هذه المراكز التي شملت كذلك مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، ضمن الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مديرية الأمن العام والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والهادفة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتتضمن الخدمات توفير خدمة استدعاء مترجمي لغة الإشارة في جلسات التحقيق التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الصم، وتوفير مركبات مهيأة لنقل الموقوفين والمحكومين ذوي الإعاقة، وتعزيز وصولهم للمعلومات من خلال تحويل المطبوعات والمنشورات التوعوية التي تصدرها المديرية بالأشكال الميسرة وذلك بطباعتها بطريقة برايل أو خط مكبر أو توفيرها بصيغ إلكترونية (ملفات وورد)، وترجمتها بلغة الإشارة لتمكينهم من الاطلاع عليها وفهم مضامينها، وتوفير محاضر التحقيق بالأشكال الميسرة لهم.