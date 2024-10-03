الاحتلال يحول منازل في جنين لثكنة عسكرية ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة



الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان ومعتقلون سابقون.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال توزعت في محافظة رام الله والخليل وجنين ونابلس وطوباس، حيث رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات بحق وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.



يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في تشرين الأول العام الماضي، بلغ أكثر من 11 ألفا و 100 فلسطيني من الضفة والقدس.