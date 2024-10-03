الاحتلال يحول منازل في جنين لثكنة عسكرية ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 عائلات فلسطينية في قريتي عانين ونزلة الشيخ زيد قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم قسرا وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان ومعتقلون سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال توزعت في محافظة رام الله والخليل وجنين ونابلس وطوباس، حيث رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في تشرين الأول العام الماضي، بلغ أكثر من 11 ألفا و 100 فلسطيني من الضفة والقدس.
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