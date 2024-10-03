جهاد شاب فلسطيني من غزة يسترد حياته بعد أن نقلته الإمارات للعلاج في مستشفياتها



الرصاصة المتفجرة أصابت ساقه اليمنى مباشرة، لتتركه ملقى على الأرض في بحر من الدماء، وأُسعف جهاد إلى أقرب وحدة صحية، ولكن الظروف الصعبة ونقص المعدات الطبية في غزة جعلت احتمال بتر ساقه هو الحل الأقرب، إلا إذا حدثت معجزة، تعيد الحياة الطبيعية إلى جهاد.



جاءت الإمارات بلسماً شافياً كما هو تاريخها، وضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لعلاج 1000 طفل من الجرحى و1000 من مرضى السرطان من قطاع غزة واستضافة مرافقيهم في الإمارات ، تم نقل جهاد إلى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي بعد رحلة عبر مصر.



وفور وصوله، بدأ الفريق الطبي بقيادة الدكتور مايكل أوجلو، المختص في جراحة العظام، بإعداد خطة علاجية متكاملة. كان التحدي الأكبر هو إنقاذ ساق جهاد من البتر، ومعالجة الكسر المفتوح لتجنّب أية مخاطر من تهتّك الأنسجة والعضلات وتسمم نخاع عظم الساق إضافة الى التأكد من عدم حدوث مضاعفات خطيرة.



وبفضل العلاج الدقيق والتقنيات المتطورة، تمكن الأطباء من تثبيت الكسر بمثبت خارجي دائري وتجنب أي مضاعفات. وبدأ جهاد يتعافى ببطء، ليقف على قدميه مرة أخرى بعد أن كان قد فقد الأمل في المشي.



يقول جهاد، الذي استعاد ساقه:“شكراً لكل من ساهم في علاجي في غزة ودولة الإمارات. لقد أنقذوا حياتي وساقي، وها أنا أقف منتصب القامة من جديد، ولن أنسى لدولة الإمارات هذا الموقف، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، في هذه الأزمة، وطوال تاريخها معنا".









